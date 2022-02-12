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Siyasi kriz büyüyor: Libya’da yine iki başlılık

#Libya#Siyasi Kriz#Halk
Siyasi kriz büyüyor: Libya’da yine iki başlılık

Geçen aralıkta öngörülen seçimlerin yapılmaması sonrası Hafter’i destekleyen Temsilciler Meclisi, Fethi Başağa’yı yeni başbakan seçti. Mevcut Başbakan Dibeybe kararı tanımadı.

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ÜLKENİN doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi, 24 Aralık 2021 tarihi için öngörülen seçimleri yapamadığı için meşruiyetini yitirdiğini öne sürdüğü Başbakan Abdülhamid Dibeybe’nin yerine eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa’yı başbakan seçti.

İKİ BAŞBAKAN

Başağa önceki günkü seçimin ardından perşembe gecesi geç saatlerde başkent Trablus’a geldi. Ancak Batı ülkelerinin desteklediği Dibeybe, bu durumu kabul etmedi ve görevi bırakmayı da reddetti. Abdülhamid Dibeybe, Başağa’nın gelişinin, başkente ‘zorla girme girişimi’ olduğunu söyledi. Görevinin başında olduğunu vurgulayan Dibeybe, “Önceden olduğu gibi şimdi de Libyalıların yeni bir savaşa sürüklenmesini reddediyorum. Trablus halkı kendisini müdafaa edecektir” diye konuştu. Kendisine yönelik suikast girişimine ilişkin de konuşan Dibeybe, bunun, saldırıyı gerçekleştirmesi ve hızlıca olay yerinden ayrılması istenen kiralık iki kişi tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

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‘BU KRİZ FARKLI’

Son krizin öncekilerden farklı olduğunu ileri süren Birleşmiş Milletler Libya Uzmanlar Paneli’nin eski üyesi Amanda Kadlec, “Aslında bir sene önceki doğu-batı ayrımı yok. Tehlike potansiyeli Trablus’ta şiddet yaşanması, zira hem Dibeybe hem de Başağa’nın batı Libya’da derin bağlantıları var” dedi.

HALK İLE SİYASİLER BÖLÜNDÜ’ İDDİASI

Son gelişmelerle ilgili Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan İngiltere’nin eski Trablus Büyükelçisi Peter Millett ise ülkedeki şu an yaşanan ana bölünmenin seçim isteyen halk ile bunu istemeyen siyasi elit arasında olduğunu söyledi. 7 milyon nüfuslu ülkede 2 milyon kişinin geçen yıl seçmen belgelerini aldığına dikkat çeken Millet, halkın geçen aralıkta yapılması öngörülen seçimi desteklediğini ifade etti. Yaşanan tıkanma ile ilgili eski elçi, “Pek çok milletvekilinin motivasyonu, seçimlere gidecek sorunsuz bir sürece izin vermek yerine işlerine ve ayrıcalıklarına bağlı kalmak” yorumunu yaptı.

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#Libya#Siyasi Kriz#Halk

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