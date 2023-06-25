Moskova'da isyan sonrası sessizlik! "Bütün kararlar buradan alınıyor"

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Rusya ve Wagner arasındaki kriz dünyada büyük ses getirdi. Rus paralı asker grubu lideri Yevgeni Prigojin isyana kalkışarak askeri konvoyunu Moskova yakınlarına kadar gönderdi. Cumartesi günü, Prigojin’in geri adım atmasıyla ve askerlerini geri çekerek isyanı durdurmasıyla son buldu.

Gazeteci Siyamend Kaçmaz, Rusya Savunma Bakanlığı'nın önünde son gelişmeleri ele aldı:

"BÜTÜN KARARLAR BURADAN ALINIYOR"



Şu anda Rusya Savunma Bakanlığı'nın tam karşısındayız. Arkamda görmüş olduğunuz görkemli bina Rusya Savunma Bakanlığı'nın asıl karargahı, asıl binası. Bütün kararlar buradan alınıyor.

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Dün çok yoğun bir gün yaşamıştı Rusya. Özellikle Wagner güçlerinin baş kaldırması ve silahlı saldırısı sonucunda bütün gözler Moskova'ya çevrilmişti. Ancak günün sonunda Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle olayın gidişatı değişti. Wagner kuvvetleri bir anlaşmaya varıldığını ve geri çekileceklerini belirtmişti. Sonrasında da Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'nin sesli bir Telegram açıklaması vardı ve geri çekilmeye başlayacaklarını ifade etmişti. Dün Rostov Valisi de bunu teyit etti ve Wagner güçlerinin geri çekildiğini ifade etti.

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Dün gece geç saatlerde Rusya Kremlin Sözcüsü Peskov açıklamalarda bulundu ve Belarus'a gideceğini ifade etti. Wagner savaşçılarıyla ilgili herhangi bir soruşturma veya cezai durumun olmayacağını ifade etti. Geleceğiyle ilgili de herhangi bir açıklamada bulunmadı. Sadece Belarus'a gideceğini ve onun hakkında açılan cezai sürecinde düştüğünü ifade etti.

An itibariyle Rusya Savunma Bakanlığı'nın etrafında adeta bir sessizlik hakim. Aslında yayınlara başladığımız ilk andan itibaren verdiğimiz görüntülerde de bunu ifade etmiştik. Moskova'da herhangi bir hareketlilik veya ek önlemler alınmamıştı. Şu an itibariyle de tam bir sessizlik hakim. Herhangi bir ek önlemin alınmadığını, askeri bir hareketliliğin olmadığını sizler de görüntülerden görüyorsunuz.