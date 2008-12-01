Siyam ikizleri herkesi şaşırttı

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TIP DÜNYASINI HEYECANLANDIRAN BEBEKLER

Shrewsbury kentinde geçen çarşamba günü sezaryenle doğum yaparak "Dünyanın en genç Siyam ikizi annesi" olan Laura Williams (18), kürtajı reddetmişti. Toplam 4 kg 800 gram gelen kız kardeşler son derece sağlıklı. Kaburgalarından birbirlerine yapışık ikizlerin ameliyatla ayrılıp ayrılmayacağına yarın karar verilecek. Doktorlar, ikizler aynı karaciğeri ve kan dolaşımını paylaştığı için her an "acil ayrım ameliyatı" yapmak üzere tetikte beklediklerini söylüyor. Yine de son karar anne-babanın olacak.