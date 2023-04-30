Siyah Kleopatra Mısır’ı kızdırdı

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İNGİLİZ aktris Adele James’in (37) başrolünde oynadığı ‘Afrika Kraliçeleri: Kraliçe Kleopatra’ belgeseli kriz çıkardı. İki hafta önce yayınlanan fragmanda, kıvırcık saçlı bir siyahi olarak canlandırılan Kleopatra, Mısırlı yetkililerin tepkisini çekti. Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı, Kleopatra’nın ‘açık tenli’ olduğunu göstermek için hükümdarın büstünün görüntülerini paylaştı. Bakanlık ayrıca uzunca bir açıklama yayınlayarak Kleopatra’nın ‘açık tenli’ olduğunu ve ‘Helenik (Yunan) özelliklere’ sahip olduğunu kaydetti.

MISIR TARİHİ TAHRİF EDİLİYOR

Arkeoloji Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Veziri de Kleopatra’nın bu şekilde canlandırılmasının ‘Mısır tarihinin tahrif edilmesi ve bariz bir tarihsel yanılgı’ olduğunu savundu. Veziri, projenin bir drama dizisi değil belgesel olarak çekildiğini belirterek, bu nedenle tarihin tahrif edilmemesi için gerçeklere dayalı olması gerektiğini vurguladı. Veziri, belgesel hazırlanırken arkeologlar ve antropologlardan bilgi alınması gerektiğini de sözlerine ekledi. Açıklamada Turizm Bakanlığı, üzerlerinde Kleopatra resimlerinin yer aldığı eserler ve madeni paraların görselini de paylaştı. Kleopatra resimlerinin ‘açık ten rengi, düz burun ve belirgin dudak gibi Helenik (Yunan) özellikleri’ ortaya koyduğunu belirttiler.

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TEN RENGİ HAKKINDA ELİMİZDE YETERLİ VERİ YOK

Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar (Eski Çağ Tarihçisi): Kleotpara’nın ten rengini aslında kimse bilemez. Tarihi olarak hanedanına çeşitli karışımlar olabilir. Antropolojik bir detay bu. Kesin bir şey söylemek için yeterli veri yok. Dizi senaryoları bizim için veri değil tabii. Onlar için önemli olan dikkat çekmek.

Doç. Dr. Erkan Konyar (Eski Çağ Tarihçisi): Mısırlılar kadınlarını açık tenli, erkekleri koyu tenli çizer, tasvir ederler. Güncel yorumlar da bu tasvirlere dayanır. Ama çizimler üzerinden de somut bir tespit mümkün değil. Çünkü koyu tenli kadını da açık tenli çizerler. Kleopatra Mısırlı, kesin olan o. Rengine dair tartışmaları çok yersiz buluyorum. Ama Mısır’ın Libya bölgesi ile yani koyu tenlilerin yoğun olduğu bölgeyle çok organik bağları vardı. Kleoptra’nın bunun etkisi altında olması da şaşırtıcı olmazdı. (Musa KESLER)

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TAYLOR KADAR BEYAZ OLMASI MÜMKÜN DEĞİL

Belgeselin İranlı yönetmeni Tina Gharavi eleştirilere cevap verdi. Hollywood’un efsanevi yıldızı Elizabeth Taylor’ın 1963 yapımı filmde Kleopatra’yı canlandırdığını hatırlatan Gharavi, “Mısır Kraliçesi’nin, Taylor kadar beyaz olması da mümkün değildi” dedi.