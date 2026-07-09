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Sivrisinekler neden bazı kişileri daha çok sokuyor

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#Sivrisinek#Yağ#Araştırma
Sivrisinekler neden bazı kişileri daha çok sokuyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 07:00

Sivrisineklerin sadece belirli kişileri ısırması, bilim dünyasının araştırma konusu oldu.

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Uzmanlara göre sivrisinekler, insanları seçerken birçok duyusal ipucundan yararlanıyor. Vücudun yaydığı koku, ürettiği ısı ve nefes yoluyla dışarı verilen karbondioksit bu sinyallerin başında geliyor. Araştırmada sivrisineklerin en fazla yöneldiği kişiler arasında hamileliğin ikinci trimesterindeki (üç aylık dönem) kadınların bulunduğu görülüyor. Bu kişilerin, ciltteki yağlı tabaka olan sebumun parçalanması sonucu ortaya çıkan bazı bileşikleri daha yüksek miktarda ürettikleri tespit edildi. Ayrıca bira tüketiminin de sivrisinekleri çekmede etkili olduğu ortaya çıktı. Öte yandan sivrisineklerin belirli kan gruplarını tercih ettiği yönündeki yaygın inanış ise bilimsel verilerle desteklenmiyor.

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#Sivrisinek#Yağ#Araştırma

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