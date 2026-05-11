Sivrisinek filosu ABD donanmasına kök söktürüyor! Hürmüz’de asimetrik mücadele

Financial Times’ın haberine göre hafif silahlı sürat motorlarından sofistike füze botlarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu asimetrik güç, Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik düğümü çözülmez hale getiriyor.

TRUMP HAKLI AMA…

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde İran’ın geleneksel donanmasının “denizin dibini boyladığını” iddia etse de, askeri stratejistler asıl tehlikenin Devrim Muhafızları’na (DMO) bağlı bu küçük botlar olduğunu vurguluyor. İngiliz düşünce kuruluşu RUSI analisti Sidharth Kaushal, Trump’ın iddiasının “doğru ancak faydasız” olduğunu belirterek, “İran’ın asıl vurucu gücü geleneksel gemiler değil; bu asimetrik sürat motorları, dronlar ve sahil füzeleridir. ABD neredeyse her ticari gemiyi tek tek korumak zorundayken, İran’ın sigorta piyasalarını kaosa sürüklemesi için sadece birkaç gemiyi taciz etmesi yeterli oluyor” değerlendirmesinde bulundu.