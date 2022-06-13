Sivillerin sığındığı fabrikada yangın

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Rusya ordusu, Ukrayna’nın doğusundaki Severodonetsk’te yaklaşık 800 sivilin sığındığı ileri sürülen bir kimya fabrikasını bombaladı. Ukrayna askerlerinin savunmaya devam ettiği “Azot” kimyasal tesisinde Rus topçusunun atışları sonrası büyük bir yangın çıktığı, ayrıca petrol sızıntısı yaşandığı aktarıldı. Tesiste saklanan sivillerin tahliyesi için şu ana kadar bir tahliye koridoru açılamadı. İçeridekilerin sağlık durumlarına dair bilgi almak da olanaklı değil.



İKİNCİ MARİUPOL



Bölgedeki manzara, Mariupol’deki Azovstal çelik fabrikasında yaşananları anımsatıyor. Lugansk bölge valisi Sergey Gayday, Severodonetsk ve bir nehirle ayrılan Lısıçansk şehirlerinde durumun oldukça kötüleştiğini aktardı. Lugansk’ta önemli kazanımlar elde eden Rus ordusu, bölgenin tamamını ele geçirmek için saldırılarına hız vermiş durumda. Amerikan basınına konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisine göre, Rusya, haftalar içinde Lugansk bölgesinin tümünde kontrolü sağlayabilir.



BATI KENTİNE DÖRT FÜZE



Bu arada Rusya, Ukrayna’nın batısındaki Çortkiv kentini vurdu. Moskova, Romanya sınırına 140 kilometre mesafedeki kentin Batı silahlarının depolanması için kullanıldığını iddia etti. Bölge valisi Volodimir Trush, saldırıda biri çocuk 22 kişinin yaralandığını açıkladı.