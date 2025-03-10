Siviller bombanlanmıştı: Sebebi ortaya çıktı

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Güney Kore’nin Gyeonggi eyaletinde bulunan Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesinin Güney Kore Hava Kuvvetleri tarafından 2 adet KF-16 savaş uçağı ile ABD ile ortak atış tatbikatı sırasında yanlışlıkla hedef alındı.

Olayın yankıları sürerken, skandal kaza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanı General Lee Young-su, 8 adet MK-82 tipi bombanın bırakıldığı kazanın sorumluluğunu üstlenerek özür diledi.

"Halkın can ve mal güvenliğini koruması gereken hava kuvvetleri, halka zarar verdi" diyen Lee, "Yaşanan, hiç olmaması gereken bir kazaydı ve asla tekrarlanmamalı" ifadelerini kullandı. Lee, benzer kazaların yaşanmasını önlemek için gerekli tedbirleri alacaklarını vurguladı.

PİLOT HATASI OLDUĞU KESİNLEŞTİ

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Güney Kore Hava Kuvvetleri, kaza ile ilgili yapılan ön soruşturmanın detaylarını kamuoyu ile paylaşırken, kazaya pilot hatasının yol açtığının doğrulandığı belirtildi.

Açıklamada, "İlk uçağın pilotunun görev süresince hedefe yönelik 3 çifte kontrol gerçekleştirmesi gerekirken, bunu yapmadığı belirlendi" denildi.

Uçuştan önce gerçekleştirilen teyit prosedürlerine de uymadığı kaydedilen pilotun, olay anında koordinatlardaki yanlışlığı fark ettiği aktarılarak, "Buna rağmen, verilen zamana yetişebilmek için koordinatları doğrulamadan bombalamaya devam ettiği belirlendi" açıklaması yapıldı. Ayrıca, üstleri tarafından pilota verilen bazı talimatların da yetersiz olduğunun tespit edildiği bildirildi.

EN AZ 29 KİŞİ YARALANMIŞTI

Güney Kore ordusuna ait 2 adet KF-16 savaş uçağının ABD ile ortak atış tatbikatı sırasında Pocheon şehrine bağlı kırsal bir yerleşim bölgesine yanlışlıkla 8 adet MK-82 tipi bomba bırakması sonucu en az 29 kişi yaralanmış, birçok bina harabeye dönmüştü. Güney Kore Hava Kuvvetleri tatbikat sırasında meydana gelen kazayı doğrulayarak, "Zararın tazmini de dahil olmak üzere gerekli tüm önlemleri aktif olarak alacağız" açıklamasında bulunmuştu. Kazaya ilişkin yapılan ön incelemelerde, savaş uçaklarından birinin pilotunun kalkıştan önce saldırı hedefinin koordinatlarını yanlış girdiği belirlenmişti.