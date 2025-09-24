Sivilceye karşı iki aşı yolda

Haberin Devamı

DÜNYA genelinde milyonlarca insanın cildini etkileyen sivilceye (akne) karşı aşı geliştirme çalışmaları hız kazandı. Fransız aşı devi Sanofi ve ABD’de bulunan California Üniversitesi’nden bir araştırma ekibinin üzerinde çalıştığı iki ayrı aşının tedavisi zor sivilceleri tamamen ortadan kaldırmakla kalmayıp, sivilce oluşumunu da durdurabileceği düşünülüyor.

MRNA TEKNOLOJİSİYLE ÜRETİLDİ

Sanofi tarafından geliştirilen ilk aşı, COVID aşılarında kullanılan mRNA teknolojisiyle üretiliyor. Bu aşıda, akneye yol açan “Cutibacterium acnes” bakterisinden alınan genetik parçalar, bağışıklık sistemine tanıtılarak antikor üretimi sağlanıyor. Hayvan deneylerinde etkili sonuçlar veren aşı, şu anda ABD’de orta ve şiddetli aknesi olan 400 gönüllü üzerinde test ediliyor.

SİVİLCE OLUŞUMUNU ENGELLİYOR

Klinik sonuçların 2027’de açıklanması bekleniyor. İkinci aşı ise sivilce oluşumunu kolaylaştıran “hiyalüronidaz” adlı enzimini hedef alıyor. Aşı sayesinde bağışıklık sistemi bu enzimi baskılıyor, böylece akne oluşumu engelleniyor. Fareler üzerinde yapılan çalışmalara göre aşı, akne şiddetini yarı yarıya azaltmış durumda. Ancak biliminsanlarına göre bu aşının piyasaya sürülmesi beş yılı bulabilir.

AKNE NEDEN OLUR

Akne, kıl köklerinin cildin yüzeyine yakın bezler tarafından salgılanan yağlı bir madde olan sebum tarafından tıkanmasıyla oluşuyor. Akne tedavileri, antibiyotiklere direnci ve ağır yan etkileri nedeniyle tartışılıyor.