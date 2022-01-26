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Sivil polisin kimliğini gizleyerek ilişkiye girmişti... 223 bin sterlin tazminat alacak

#Sivil Polis#İngiltere#Tazminat
Sivil polisin kimliğini gizleyerek ilişkiye girmişti... 223 bin sterlin tazminat alacak

İngiltere'de bir özel yetkili mahkeme, çevrecileri takip etmekle görevlendirilen bir sivil polisin kimliğini gizleyerek iki yıl boyunca ilişki yaşadığı Kate Wilson'a 223 bin sterlin tazminat ödenmesine hükmetti.

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Davacı Kate Wilson, çevreci kılığındaki sivil polis Mark Kennedy ile 2003 yılında Nottingham kentinde tanışmıştı.

Yıllar sonra Kennedy'nin evli olduğu ve görevi sırasında yaklaşık 10 kadınla benzer bir şekilde ilişkiye girdiği ortaya çıkmıştı.

Mark Stone takma adını kullanan Kennedy, Ulusal Kamu Düzeni İstihbarat Birimi tarafından görevlendirilmişti.

Bu birim ve yine polise bağlı Özel Eylem Birliği'nin 1998-2010 yılları arasında toplam altı polisi bu şekilde görevlendirdiği ortaya çıkmıştı.

Mahkeme, Kate Wilson'un Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle korunan haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

Londra Metropoliten Polis Teşkilatı Profesyonellik Birimi'nden Komiser Yardımcısı Helen Ball, Mark Kennedy'nin yeterli eğitime sahip olmadan ve yeterince denetlenmeden uzun süre boyunca görev yapmasının hata olduğunu söyledi.

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Ball "Cinsel ilişkiye girmesiyle birlikte Kennedy'nin eylemleri eğitimlerde anlatılanların ve yönergelerimizin dışına çıktı. Dahası mahkeme verilen eğitimin de yetersiz olduğuna hükmetti. Bu kararı kabul ediyoruz" dedi.

Wilson ve Kennedy'nin iki yıllık ilişkisi, Wilson'un İspanya'ya taşınmasıyla sonlanmıştı.

Wilson, Kennedy'nin evli bir polis memuru olduğunu 2010'da öğrendikten sonra dava açmıştı.

Police Spies Out Of Lives (Polis Ajanları Hayatımızdan Çıksın) adlı kampanya grubu üzerinden açıklama yapan Wilson, bu kararın kandırılarak ilişkiye girmesi nedeniyle verilen bir karar olmadığını, onun hakkındaki yasal sürecin 2017'de tamamlandığını, bu kararın polisin siyasi haklar da dahil olmak üzere başka haklarını kullanmasını engellemesiyle ilgili olduğunu ve emniyet birimlerinin bunu duruşmalar bitene kadar kabul etmediğini belirtti.

Wilson "Bu faaliyetlerin ifade özgürlüğü ve örgütlenme haklarının ihlali olduğuna hükmedildi" dedi ve ekledi:

"Bu karar, protestoculara yönelik casusluk faaliyetlerinin siyaset polisliği olduğu ve demokratik bir toplumda yeri olmadığı anlamına geliyor.

"Bu polislerin kadınları kandırıp ilişkiye girmesinden öte bir durum."

İngiltere Ulusal Emniyet Müdürleri Konseyi (NPCC) Sivil Polislik Sorumlusu Alan Pughsley, olayın yaşandığı dönemden bu yana eğitimlerin geliştirildiğini, görevlendirilen kişilerin neleri yapıp neleri yapamayacağının daha açık bir şekilde tanımlandığını söyledi.

 

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#Sivil Polis#İngiltere#Tazminat

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