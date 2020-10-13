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Haber Giriş: 13.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sivil katliama karşı kampanya

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Sivil katliama karşı kampanya
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Dağlık Karabağ çatışmalarında ateşkese rağmen Ermenistan’ın peş peşe Azerbaycan kentlerine saldırılarının ardından sosyal medyada “warmenia” ve “stopwarmenia” etiketiyle kampanya başlatıldı.

Kampanyada İngilizce savaş ve Ermenistan sözcükleri birleştirilerek ‘warmenia’ kelimesi kullanıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Ermenistan’ın saldırılarına tepki gösterdi. Kampanyada, Ermenistan’ın saldırılarında yaralanan ağlayan çocukların fotoğraflarına ve yıkılan evlere yer verildi. Paylaşılan mesajlarda, işgalci Ermenistan’ın ateşkese uyması ve Azerbaycan’daki sivil hedeflere yönelik saldırgan tutumuna derhal son vermesi istendi.

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