Sivil katliama karşı kampanya

Kampanyada İngilizce savaş ve Ermenistan sözcükleri birleştirilerek ‘warmenia’ kelimesi kullanıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Ermenistan’ın saldırılarına tepki gösterdi. Kampanyada, Ermenistan’ın saldırılarında yaralanan ağlayan çocukların fotoğraflarına ve yıkılan evlere yer verildi. Paylaşılan mesajlarda, işgalci Ermenistan’ın ateşkese uyması ve Azerbaycan’daki sivil hedeflere yönelik saldırgan tutumuna derhal son vermesi istendi.