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Sismik hareketlilik sürüyor: Santorini Adası'nda eğitime ara verildi

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#Santorini#Sismik Hareketlilik#Eğitime Ara
Sismik hareketlilik sürüyor: Santorini Adasında eğitime ara verildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 15:25

Yunanistan'ın Santorini Adası'nda son dönemde artan sismik hareketlilik nedeniyle bazı kapalı alanlarda etkinlikler iptal edildi ve yarın okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Yetkililer vatandaşların Amudi ve Paleo Limena (Eski Liman) bölgelerinde bulunmaktan da kaçınmasını istedi

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Santorini Adası Belediyesi Meclisinin düzenlediği olağanüstü toplantıda, son dönemde Ada'da artan sismik hareketlilik nedeniyle tedbir alınması kararı alındı.

Bu çerçevede Ada'da bugün ve yarın belediyeye ait kapalı alanlarda düzenlenmesi planlanan her türlü etkinlik ve toplantı iptal edildi.

Tedbirler kapsamında, yarın için kreşlerde, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Kararda, vatandaşların Amudi ve Paleo Limena (Eski Liman) bölgelerinde bulunmaktan da kaçınması istendi.

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#Santorini#Sismik Hareketlilik#Eğitime Ara

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