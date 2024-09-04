Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi Ankara'da! 'Ziyaret stratejik değişimin sinyallerini veriyor, önemli bir dönüm noktası olacak'

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Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı için bugün Ankara'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mısır Devlet Başkanı, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı. İki lider aynı araca binerek Beştepe'ye gitti.



ERDOĞAN, SİSİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninin ardından Erdoğan ve es-Sisi baş başa görüşmeye geçti. Basına kapalı görüşme sonrası Erdoğan ve es-Sisi, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek.



İLK AÇIKLAMA



Mısır Cumhurbaşkanı Ankara'da yaptığı ilk açıklamada "Bugünkü ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki Kahire ziyareti, iki ülke arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

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12 YIL SONRA BİR İLK

Sisi’nin Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret aynı zamanda Mısır'dan Ankara'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde 12 yıl sonra yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısında, Türkiye-Mısır ilişkilerinin tüm yönleriyle gözden geçirileceği, ikili işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik önümüzdeki dönemde atılabilecek ortak adımların ele alınacağı belirtildi.

İki lider ayrıca başta Gazze ve Libya olmak üzere bölgesel konuları da ele alacak.



Sisi’nin Ankara ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şubat ayında Kahire’ye yaptığı ve tarafların tarihi olarak nitelendirdikleri gezinin karşılığı olacak.

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Mısır Devlet Başkanı’nın içinde bakanların ve üst düzey yetkililerinin bulunduğu kalabalık bir heyetle Ankara’ya gelmesi öngörülüyor. İki ülke arasında 10 milyar dolara ulaşan ticaret hacminde yeni hedef 15 milyar dolar. Görüşmede bu hedefe ulaşmak için atılacak adımlar değerlendirilecek. Enerji, sağlık, turizm ve savunma sanayii alanında uzun vadeli iş birliği imkanları konuşulacak.



Bölgenin iki önemli gücü arasında gerçekleşecek kritik zirve bugün uluslararası medyanın da önemli gündem maddelerinden biri oldu. Arabnews, Sisi'nin ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin yumuşamasında önemli bir dönüm noktası olacağını yazdı. Sisi'nin ilk ziyaretinde ikili ilişkiler dışında bölgesel konuların da ele alınacağını yazan gazete, her iki ülkenin de Gazze'deki insani kriz konusunda ortak kaygıları olduğunu ve Filistinlilerin bağımsız bir devlete sahip olma hakkını desteklediklerini yazdı. Gazeteye göre kritik ziyaret Türkiye-Mısır ilişkilerinde stratejik değişimin sinyalini veriyor.



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Bloomberg iki bölgesel gücün anlaşmazlıkları geride bırakıp ilişkileri onarmak için harekete geçtiğine dikkat çekti ve iki liderin Gazze'deki savaş konusunda daha yakın bir işbirliği yapmak istediğini belirterek "İki lider, çatışmalar sona erdiğinde ve Gazze'nin yeniden inşası sonunda başladığında kilit aktörler olabilir." ifadelerini kullandı.



ABD medyası kritik ziyaret ile Türkiye ve Mısır'ın önemli bir adım daha attığını, iki liderin görüşmede bölgesel ve küresel konularda bilgi alışverişi yapacağını yazdı.



Times of Israel de Sisi'nin 12 yıl sonra yaptığı ziyaretin bir süredir gergin devam eden ilişkilerin onarılması için önemli bir adım olduğunu yazdı.