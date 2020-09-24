Sisi: Sirte kırmızı çizgimiz

Pandemi önlemleri nedeniyle bu yıl uzaktan yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na video mesaj ile hitap eden Sisi, “barış, güvenlik ve istikrarı sağlamak için” Libya’daki tüm taraflara siyasi sürece dönme çağrısında bulundu. Mısır Cumhurbaşkanı, “Buradan ilan ettik ve tekrarladık: Mısır, savaşın devam etmesine, Sirte ve Cufra hattı ile temsil edilen kırmızı çizginin aşılmasına, milli güvenliği ve halkının selametini korumak için karşı duracaktır” ifadelerini kullandı. Terör örgütü DEAŞ’tan sonra Sirte, Hafter yanlısı güçlerin eline geçmişti.

Bu arada Sisi, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ve Tobruk’taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ile dün Kahire’de görüştü. Görüşmede tüm tarafların ateşkesi uygulama ve BM gözetiminde barış sürecini ilerletme çabalarının ele alındığı açıklandı.