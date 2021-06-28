Sisi Bağdat'a gitti: Bir Mısır lideri 30 yıl sonra Irak'ta
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak, Mısır ve Ürdün arasında düzenlenen üçlü zirveye katılmak üzere dün gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’yi Uluslararası Bağdat Havalimanı’nda karşıladı.
Mısır’dan Irak’a 30 yıl sonra cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Sisi için havalimanında resmi tören düzenlendi.
Ürdün Kralı 2. Abdullah da dün başkent Bağdat’ta Salih ve Sisi’ye katıldı. Zirve gündeminde üç ülke arasında ticaret ve yatırım alanında işbirliği meseleleri yer alıyor. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi bu zirveyi “Yeni Şam Projesi” olarak adlandırmıştı.