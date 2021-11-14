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Sisam sakinleri Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e geri itmelerle ilgili açık mektup yazdı

#Yunanistan#Miçotakis#Dünya
Sisam sakinleri Yunanistan Başbakanı Miçotakise geri itmelerle ilgili açık mektup yazdı

Sisam Açık Platformu, Ada'da sığınmacıların hukuka aykırı olarak geri itildiğine dair çok sayıda olaya şahit olunduğunu açıkladı.

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Sisam Adası'nın yerli ve yabancı sakinlerinden oluşan Platform, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e yazdıkları "Siz hangi Samos'a gittiniz?" başlıklı açık bir mektubu sosyal medya aracılığıyla paylaştı.

Sığınmacıları taşıyan bir teknenin, 1 Nisan 2020'de Murtia Sahili'ne ulaştığını, bölgede bulunan Sisamlıların bu sığınmacıları gördüğü belirtilen mektupta, "Bir gün sonra, aynı göçmenler motoru olmayan şişme kurtarma botları içerisinde tehlikeye terk edilmiş bir şekilde Türkiye sularında bulunuyordu." ifadesi yer aldı.

Mektupta, benzer bir olayın Ada'daki Kalithea köyüne ulaşan ve yardım isteyen sığınmacıların da başına geldiği, aynı gece bu sığınmacıların kontrolsüz botlarda Türkiye sularında bulunduğu ileri sürüldü.

Ege'de sığınmacıların Yunanistan tarafından Türk kara sularına itildiğine ilişkin örneklerin sıralandığı mektupta, hamile bir sığınmacı için "9 aylık hamile kadın (Ada'ya) vardığında saklanacak fırsat bulamamışken, güvenlik birimleri kendisini kaçırarak, şişme botla Türkiye'ye itti ve bu kişi Türk Sahil Güvenliğin kurtarma operasyonun hemen ardından doğum yaptı. Birileri doğum yapmak üzere olan bir kadını kontrolsüz bir bota koyarak denizin ortasında bıraktı. Birileri bunun yapılması için talimat verdi ve birileri bunu örtbas ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Mektupta, Sisam Adası'na ulaşan sığınmacılara ait resmi rakamların doğruluğu da sorgulanırken, "Yunan kara sularında tespit edilen, sığınmacı taşıyan teknelere ne gibi işlemler uygulanıyor? Gelen kişilerin kayıtları yapılmak üzere güvenli bir noktaya sevk edildiklerini teyit edebilir misiniz? Bu neden resmi kayıtlarda bulunmuyor?" soruları da yöneltildi.

HOLLANDALI GAZETECİ YALAN SÖYLEMEKLE SUÇLAMIŞTI

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Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel'in, 9 Kasım’daki basın toplantısında Miçotakis'e "Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan'daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılayın" şeklindeki sözlerinin ardından Başbakan Miçotakis, Sisam'da yeni açılan göçmen kampına işaret ederek Beugel'e "Siz hiç Sisam'a gittiniz mi?" diye sormuş, Beugel'in kendisine verdiği "evet" cevabına sinirlenerek "Hayır, gitmediniz. Bakın, bu binaya gelip bana hakaret etmeyeceksiniz. Net miyim? Şu an cevap veriyorum ve sözümü kesmeyeceksiniz." demişti.

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