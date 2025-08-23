Sırrı tam 114 yıldır çözülemedi! Bir gün ortadan kayboldu ve bir daha haber alınamadı… Dorothy Arnold'a ne oldu?

Haberin Devamı

12 Aralık 1910 Pazartesi sabahı, New York sosyetesinin genç ve parlak üyesi Dorothy Arnold, küçük kız kardeşi Marjorie için elbise alışverişine gideceğini söyleyerek, Upper East Side'daki malikanesinden çıktı. 25 yaşındaki Dorothy, yanında 30 dolar (günümüz parasıyla neredeyse 1.000 dolar) nakit para taşıyordu ve New York modasına uygun giyinmişti. Eşyaları, mücevherleri ve pasaportu evdeydi.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre neşeli bir ruh halinde olan Dorothy, bir kitapçıdan mizah kitabı ve başka bir dükkandan da bir kutu çikolata satın aldı. Öğlen 2'den hemen önce, 27. Cadde ile Beşinci Cadde'nin köşesinde bir arkadaşıyla karşılaştı. Ona Central Park üzerinden eve yürüyeceğini söyledi ve el sallayarak vedalaştı. O andan itibaren, Dorothy Arnold sonsuza dek ortadan kayboldu.

AİLENİN GİZEMİ VE ALTI HAFTALIK SESSİZLİK

Dorothy akşam yemeğine eve dönmeyince Arnold ailesi bir şeylerin ters gittiğini anladı. Akşam karanlığına kadar dönmeyince arkadaşlarını aradılar. Sabah hâlâ kayıp olunca, Arnold ailesi bir avukat ve özel dedektiflerden oluşan bir ekip tuttu. Ancak altı hafta boyunca polisi aramadılar.

Ailenin torunu Jane Vollmer, o dönemki tutumu şöyle açıklıyor: "Polisin sarhoşlar, göçmenler ve suçlular için olduğunu düşünüyorlardı."

Sosyal statülerini korumaya çalışan aile, medyadan kaçınarak olayın skandala dönüşmesini engellemeye çalıştı. Ancak özel dedektiflerin de bir iz bulamaması üzerine, baba Francis Rose Arnold, 25 Ocak'ta polise başvurmak zorunda kaldı.

Dorothy'yi ayrıntılı olarak şöyle tarif etti: 1.62 boyunda, 68 kilo, bileklerine kadar uzanan lacivert elbisesi ve saçlarının üzerindeki kadife şapkasıyla güzel ve şık bir kadındı. Nerede olduğuna dair bilgi verenlere 1.000 dolar (bugünkü parayla yaklaşık 33.000 dolar) gibi yüklü bir ödül teklif etti.

Dorothy'nin kayboluşu, ertesi gün New York Times gazetesinin manşetine taşındı. Gazete, polisin Dorothy'nin kaçarak evlendiğine inandığını yazdı. Ailesi, kızlarının "sır saklayan bir doğası olmadığını" iddia etse de Dorothy'nin gizli bir hayatı olduğu kısa sürede ortaya çıkacaktı.

Haberin Devamı

GİZLİ AŞK HAYATI VE YAZARLIK HAYALLERİ

Liberal bir üniversite olan Bryn Mawr'ın edebiyat bölümünden mezun olan Dorothy, evlilikten fazlasını istiyordu. Bir yazar olmayı hedefliyordu ve hikayelerini dergilere gönderiyordu. Ailesinin bu hayallerini küçümsemesi üzerine, yüklü harçlığını kullanarak özel bir posta kutusu edinmişti.

Daily News gazetesi, 15 Şubat'ta bomba gibi bir haber yayınladı: Dorothy, kaybolmasından önceki Eylül ayında Boston'daki Essex Oteli'nde bir haftalık ilişki görüşmesini finanse etmek için mücevherlerini rehin bırakmıştı.

Ailesine Cambridge'de bir kız arkadaşını ziyarete gittiğini söylese de Dorothy, aslında Bryn Mawr'daki günlerinden beri gizlice görüştüğü Pittsburgh'lu 40 yaşındaki işsiz bekar George S. Griscom Jr. ile birlikteydi.

Haberin Devamı

Griscom'un sayısız uygunsuzluğunun yanı sıra, bir başka zengin mirasçıyla nişanı bozulmuştu ve mirasçı, düğünü bir gece önce iptal etmişti. Arkadaşları, Griscom'un Dorothy'ye de evlenme teklif ettiğini, ancak babasının bu teklifi kesinlikle onaylamadığını söyledi.

Ailesinin onaylamadığı bu ilişki, baba Arnold'un itibarını zedeleyecek cinstendi. Aile bu iddiaları reddetse de anne ve ağabeyinin Griscom'u bulmak için Avrupa'ya gittiği ve ağabeyinin Griscom'u dövdüğü ortaya çıktı. Griscom ise Dorothy'ye olan aşkını ve döndüğünde onunla evlenmeye niyetli olduğunu iddia etti.

Tarihçi Silvia Pettem'e göre Dorothy, ailesinin belirlediği yoldan çoktan sapmıştı. Griscom'a yazdığı bir mektup, genç kadının yaşadığı hayal kırıklığını da gözler önüne seriyordu: "McClure’s beni reddetti. Başarısızlık yüzüme bakıyor. Önümde dönülmesi mümkün olmayan uzun bir yol görüyorum."

Haberin Devamı

DOROTHY ARNOLD'UN KAYBOLMASIYLA İLGİLİ TEORİLER

Dorothy'nin kayboluşuyla ilgili birçok teori ortaya atıldı. 1914 yılında, yasa dışı kürtaj yapan bir doktorun, Dorothy'nin ameliyat masasında öldüğünü ve bodrum katında yakıldığını iddia etmesi büyük yankı uyandırdı. Bu teoriye göre, gizli ilişkisi sırasında hamile kalan Dorothy, Griscom'un tavsiyesiyle bu doktora gitmişti. Ailesi bu iddiayı "saçma" olarak nitelendirdi.

Klinik, polis tarafından basıldı ve yasadışı kürtaj hizmeti sunan doktor CC Meredith tutuklandı.

İki yıl sonra bir mahkûm, Dorothy’nin cesedini New York'un banliyölerindeki bir evin bodrumuna taşıyıp gömmek için New Yorklu zengin bir adamdan 250 dolar aldığını itiraf etti. Polis bölgedeki birçok evi kazdı ancak hiçbir şey bulamadı.

Haberin Devamı

İZİNİ KAYBETTİRİP YENİ BİR HAYATA MI BAŞLADI?

Pettem, başlangıçta başarısız bir kürtaj teorisine yakın dursa da fikrini değiştirerek Dorothy'nin yeni bir hayata başlamak için ortadan kaybolduğuna inanıyor. Kimlik numaralarının olmadığı bir dönemde isim ve saç stili değiştirerek yeni bir hayat kurmanın kolay olduğunu belirtiyor.

1914'te Los Angeles'ta ‘Ella Nevins’ adıyla yaşayan bir kadın, kayıp sosyetik kadının kendisi olduğunu iddia etti.

Gettysburg Times gazetesinde yayınlanan haberde genç kadının, "Dorothy Arnold olduğuma inanmıyorsanız, kız kardeşim Marjorie'ye sorun. Babamın neden mektuplarıma cevap vermediğini o bilir" ifadelerine yer verildi.

Ancak, buna benzer sayısız iddianın yanı sıra, Arnold ailesine gelen sahte rastgele notlar, genç kadını gördüğünü söyleyen ihbarlar ve Dorothy’den gelen kartpostallar da vardı. Bunlardan biri, görünüşe göre Dorothy'nin el yazısıyla yazılmıştı ve sadece "Güvendeyim" diyordu.

AİLE İÇİ SESSİZLİK

Frances Arnold'un kızını bulamamasının sebebi ‘onu gerçekten bulmak istememeleri’ de olabilir. Arnold'ların Dorothy'nin başına ne geldiğini tam olarak bilip bir skandaldan kaçınmak için gizlemiş olmaları da mümkün. Ancak, hiçbir şeyden habersiz olmaları daha olası; herkes için gerçek suç malzemesi olan şey, onlar için aile travması.

Dorohty’nin kız kardeşi Marjorie, 20 yaşındayken varlıklı ve saygın bir adamla evlendi, ancak daha sonra boşanıp Fransa'ya taşındı. Marjorie, kötü şöhretten kaçınmak için sonunda Arnold soyadını kullanmayı tamamen bıraktı.

Dorohthy’nin kayboluşundan beş yıl sonra doğan Marjorie’nin kızı Rebecca, hayatı boyunca bu konuyu hiç konuşmadı. Rebecca’nın oğlu Mark Vollmer, “Annem hayatı boyunca depresyonla mücadele etti. Aileden birisi öldüğünde anneme sürpriz bir miras kaldı; Dorothy'nin evrakları ve mektupları. Annem onların hepsini yok etti” dedi.

Torunlardan biri olan Martha LaFata yaşananlarla ilgili çıkan spekülasyonların aileye bugün bile acı verdiğini söylüyor.

Şu anda 67 yaşında olan Mark Vollmer ise, ailenin bu gizemi çözebileceğine inanan tek kişi. "Birisi DNA örneği istese ve bize ulaştırmaya çalışsa harika olurdu" diyor.

Dorothy Arnold'un kayboluşu, ailesi için bir travma, kamuoyu içinse yüzyılı aşkın süredir çözülemeyen hem gizemli hem de dokunaklı bir hikâye olmaya devam ediyor.

National Geographic’in ‘Who was Dorothy Arnold, the heiress at the center of New York’s oldest cold case?’ başlıklı haberinden derlenmiştir.