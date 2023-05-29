Sırplar ve Arnavutlar arasındaki gerilim tırmanıyor! Kosova’daki olaylarda 25’i KFOR askeri 75 kişi yaralandı

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Kosova’nın kuzeyinde Leposaviç, Zveçan ve Zubin Potok’da Arnavut belediye başkanlarının görevlerine başlamasına karşı çıkan Sırplar ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede aralarında NATO'nun KFOR askerlerinin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Kuzey Mitroviça Hastanesi Başhekimi Zlatan Elek yaptığı açıklamada, çıkan olaylarda 50 kişinin yaralandığını belirterek, 3 yaralının hastanede tedavi altında olduğunu ve 1 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğunu aktardı.

KFOR Komutanı General Angelo Michele Ristuccia ise, KFOR’da görevli Macar ve İtalyan askerlerinin saldırıların hedefi haline geldiklerini ve 25'e yakın askerin yaralandığını bildirdi.

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İtalya Dışişleri Bakanı Antoniyo Tajani, KFOR'da görevli 11 İtalyan askerin çıkan çatışmalarda yaralandığını duyurarak, yaralı askerlerden 3'ünün durumunun ağır olduğunu fakat hayati tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

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NATO'DAN İLK AÇIKLAMA: NATO BİRLİKLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ

Konuyla ilgili NATO'dan yapılan yazılı açıklamada “Geçtiğimiz günlerde yeni seçilen belediye başkanlarının göreve başlaması sonrası meydana gelen şiddetli gösterileri kontrol altına almak için bu öğleden sonra Kuzey Kosova'nın 4 belediyesine KFOR birlikleri konuşlandırıldı. Kalabalığa karşı koyarken, İtalyan ve Macar KFOR birliğinin birkaç askeri saldırılara maruz kaldı” denildi.

Yaralı askerlerin hemen tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, NATO birliklerine yönelik sebepsiz saldırıların kabul edilemez olduğu aktarılarak, KFOR'un görevini tarafsız bir şekilde yerine getirmeye devam edeceği vurgulandı.

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Kosova-SIRBİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK



Kosova’nın kuzeyinde 26 Mayıs’ta Sırpların yoğun olarak yaşadığı belediyelerde etnik Sırplar ile Kosova polisi arasında gerginlik yaşanmış, polis Sırplar tarafından boykot edilen ve seçimle göreve gelen Arnavut asıllı yeni belediye başkanlarının belediye binalarına girişine izin vermeyen göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunmuştu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Kosova’da yaşanan gerginliklerin ardından orduya savaşa hazır olma ve Kosova sınırına hareket emri vermişti. Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.