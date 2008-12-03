Sırplar Clinton'ın dışişleri bakanlığını sevmedi

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi ABD'de 20 Ocak 2009'da göreve başlayacak 44. Başkan Barack Obama'nın 42. Başkan Bill Clinton'un eşi Senatör Hillary Rodham'ı Dışişleri Bakanı olarak seçmesi, Sırbistan partilerince hoş karşılanmadı.

Sırbistan basın-yayın organlarına göre, iktidardaki Demokrat Parti'nin kıdemli milletvekili Zoran Sami, “Hillary Clinton ile bir şey değişmeyecek” dedi.



Cumhurbaşkanı Boris Tadiç'in Demokrat Partisi, 14 partili büyük koalisyonu yönetiyor. 14 parti de Hillary Clinton için, “Dur bakalım, bekle gör” diyor.



Sırbistan'da 8 yıl önce Slobodan Miloşeviç'ten sonra Cumhurbaşkanı olan eski Başbakan Voyislav Koştunitsa'nın yakın danışmanı olan milletvekili Zoran Sami, “ABD Dışişlerinde esas dümen Barack Obama'da değil, Hillary Clinton'da olacaktır. ABD'nin Sırbistan siyasetinde değişiklik beklemiyoruz” diye yorum yaptı.



İlerici Parti'nin lideri eski cumhurbaşkanı adayı Tomislav Nikoliç de “Alakadar değiliz. Cumhurbaşkanı Boris Tadiç de hakkında bir şey söylemedi” dedi.



Woodrow Wilson kuruluşundan ve diğer Sırbistan-ABD ilişkileriyle ilgili uzmanlar, yorumlarında, “Hillary Clinton'a rağmen Washington'un Sırbistan'la ilişkileri gelişebilir. Yeter ki Sırbistan Kosova ve Avrupa Birliği arasında seçimini yapsın” biçiminde görüş belirttiler.



Woodrow Wilson'dan Martin Slazenger ile Amerikan Barış Enstitüsünden Daniel Server, “Hillary Clinton mazide Sırbistan'a karşı sert olmuşsa da Obama'nın tek taraflılığa karşı olan tavrıyla pekala gelişebilir” görüşünde.



Hillary Clinton, NATO'nun 24 Mart-10 Haziran 1999'da tarihinde tek savaş müdahalesi olan Kosova operasyonunda Sırbistan'a karşı sert siyaseti savunmuş, Bosna-Hersek'te Sırp milliyetçilerinin zulmüne karşı hep sert politikadan yana olmuştu. Hillary Clinton, “Bill'e Sırbistan'ın üzerine daha sert gidilmesi gerektiğini söyledim” demişti.