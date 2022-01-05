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Sırp lider Dodik Bosna’yı krize sürüklüyor

#Bosna#Sırp#Milorad Dodik
Sırp lider Dodik Bosna’yı krize sürüklüyor

Bosna’da Sırp lider Milorad Dodik’in ayrılıkçı söylemlerinin ülkeyi parçalanmaya sürüklemesinden endişe ediliyor. Siyasi çevrelerde ise Dodik’in çıkışlarının yolsuzlukların üstünü örtme ve seçimlere yönelik bir hamle olduğu görüşü var.

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BALKAN ülkesi Bosna Hersek, geçtiğimiz sonbahar aylarından bu yana Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp lideri Milorad Dodik’in ayrılıkçı adımlarından ötürü parçalanma riskiyle karşı karşıya. Yaklaşık on yıldır Sırpların Bosna devletinden ayrılması yönündeki söylemlerini zaman zaman dillendiren Dodik, son dönemde daha sık ve ülkedeki tansiyonu yükseltici bir tavır takınmış durumda.

Dodik’in siyasi rakipleri bu çıkışlarını, ülkede ekim ayında yapılacak seçimlerde milliyetçi tabanı konsolide etmek ve hakkındaki yolsuzluk iddialarının üstünü örtme çabası olarak nitelendirse de ülke yeni bir krizle karşı karşıya kalabilir. Amerikan New York Times gazetesine göre gerilimin tırmanması eylülde Bosna Hersek ilaç ajansının, Sırpların kontrolündeki bölgede bulunan hastanelerde COVID-19 hastalarına, tedavide kullanılması mümkün olmayan oksijen tüplerinin verildiğini tespit ettiklerini açıklamasıyla başladı.

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AYRILIKÇI ADIMLAR

Bu skandalı fırsat bilen Dodik, kendi ilaç ajansını kurduğunu ve bölgeyi merkezi hükümetten gelecek müfettişlerin denetimine kapattığını ilan etti. Sırp lider Milorad Dodik, bölge askerlerini merkezi ordudan çekerek sadece Sırplardan oluşan bir ordu kurma tehdidinde bulundu. Dodik kendi vergi ve istihbarat daireleriyle hukuk sistemini kurmayı hedeflediğini açıkladı.

SEBEP SİYASİ Mİ

Oksijen tüplerine ilişkin yapılan incelemede, tedarikçinin Dodik’in müttefiklerinden ve Sırp bölgesinin eski içişleri bakanı olduğunun ortaya çıkması, ayrılıkçı çıkışların, yolsuzluk iddialarının üstünü örtbas etme girişimi olabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Birleşmiş Milletler’in bölgedeki üst düzey temsilcisi Christian Schmidt’in ekim ayındaki raporunda Dodik’in ayrılıkçı adımları, “ülkenin 1990’ların başından bu yana yaşadığı en büyük varoluşsal tehdit” olarak nitelendirildi.

BOSNA’DA ÜÇLÜ YÖNETİM SÖZ KONUSU

3 yıl süren kanlı savaşın ardından, 1995’te imzalanan Dayton anlaşmasıyla bugünkü şeklini alan Bosna Hersek’te karmaşık bir yönetim yapısı bulunuyor. En üstte Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerden oluşan Devlet Başkanlığı Konseyi’nin bulunduğu ülke, Bosna Hersek Federasyonu (BHF) ve Sırp Cumhuriyeti (SC) olarak iki ayrı küçük devleti içeriyor. Devlet yönetimindeki etnik ayrılıklar ülkede sıklıkla siyasi krizlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor.

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#Bosna#Sırp#Milorad Dodik

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