Sırp lider Dodik: Bosna’da çözüm Erdoğan’a bağlı

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Geçen yılki Bosna Hersek ziyaretinde bu düşüncesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiğini anlatan Dodik, “Bosna-Hersek’in kaderi, Erdoğan, Vucic ve Milanovic’in desteğiyle yerel politikacıların diyaloğuna bağlıdır. Bunun dışında hiç kimsenin görüşü iyi bir sonuca yol açmayacaktır” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’DAN TEKLİF

Önceki gün Sırp mevkidaşı Vucic’le Ankara’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, arabuluculuk teklifi yapmış, Ankara ya da Belgrad’da yapılacak görüşmelerle “Bosna’nın toprak bütünlüğünü sağlayacak adımların atılmasını” istemişti. Sırp lider Dodik’in geçen sonbahardan itibaren, Sırp bölgesinde Bosna Hersek kurumlarından ayrılmayı ve ayrı bir ordu kurmayı hedeflediklerini açıklaması ülkeyi siyasi krize sürüklemişti.