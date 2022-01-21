Sırp lider Dodik: Bosna’da çözüm Erdoğan’a bağlı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kar fırtınası geliyor Radara yansıdı: İstanbul için saat belli olduKar fırtınası geliyor! Radara yansıdı: İstanbul için saat belli oldu#Meteoroloji
Kripto paralar yangın yerine döndü İşte dev kayıpların nedeniKripto paralar yangın yerine döndü! İşte dev kayıpların nedeni#Bitcoin
Kasımpaşa sonrası biletini kesti Ancak U19da oynar...Kasımpaşa sonrası biletini kesti! "Ancak U19'da oynar..."#Galatasaray
Türkiye-Ermenistan yakınlaşması... Bu adım iyi ki atıldıTürkiye-Ermenistan yakınlaşması... Bu adım iyi ki atıldı!#Ermenistan
Yemişim Swap’ınıYemişim Swap’ını#Edi Rama
19 yaşında tarihe geçti19 yaşında tarihe geçti!#Havacılık
Çocuklar tatilde ne ister Uzmanlardan önerilerÇocuklar tatilde ne ister? Uzmanlardan öneriler#Yarıyıl Tatili
Bir ayağı Meclis’te bir ayağı PKK kampındaBir ayağı Meclis’te bir ayağı PKK kampında#PKK
Dev ikramiye sahibini buldu Tam 119 milyon 693 bin 823 liraDev ikramiye sahibini buldu! Tam 119 milyon 693 bin 823 lira#Süper Loto
Çürümüş Amerikan yargısı, FBI, MOSSAD, CIA, FETÖ Türkiye’ye karşıÇürümüş Amerikan yargısı, FBI, MOSSAD, CIA, FETÖ Türkiye’ye karşı#FETÖ
Erdoğandan Rusya-Ukrayna mesajı: Temennimiz iki lideri bir araya getirmekErdoğan'dan Rusya-Ukrayna mesajı: Temennimiz iki lideri bir araya getirmek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Aytaç Şaşmazdan Hekimoğlu itirafıAytaç Şaşmaz'dan Hekimoğlu itirafı!#Aytaç Şaşmaz
İngiltere, Acun Ilıcalıyı konuşuyor 11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan...İngiltere, Acun Ilıcalı'yı konuşuyor! "11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan..."#Acun Ilıcalı
Yüzyıllık yerel tohumları yeşerttiYüzyıllık yerel tohumları yeşertti#Ali Akkaş
Camdaki Kızın Nalanı Burcu Biricik: Garsonluk yaptımCamdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik: Garsonluk yaptım!#Burcu Biricik
HABERLERDünya Haberleri

Sırp lider Dodik: Bosna’da çözüm Erdoğan’a bağlı

#Sırbistan#Milorad Dodik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Sırp lider Dodik: Bosna’da çözüm Erdoğan’a bağlı

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi’nin Sırp lideri Milorad Dodik, ülkede diyalog ortamının oluşması için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic’in desteklerinin kritik önemde olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Geçen yılki Bosna Hersek ziyaretinde bu düşüncesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiğini anlatan Dodik, “Bosna-Hersek’in kaderi, Erdoğan, Vucic ve Milanovic’in desteğiyle yerel politikacıların diyaloğuna bağlıdır. Bunun dışında hiç kimsenin görüşü iyi bir sonuca yol açmayacaktır” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’DAN TEKLİF

Önceki gün Sırp mevkidaşı Vucic’le Ankara’da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, arabuluculuk teklifi yapmış, Ankara ya da Belgrad’da yapılacak görüşmelerle “Bosna’nın toprak bütünlüğünü sağlayacak adımların atılmasını” istemişti. Sırp lider Dodik’in geçen sonbahardan itibaren, Sırp bölgesinde Bosna Hersek kurumlarından ayrılmayı ve ayrı bir ordu kurmayı hedeflediklerini açıklaması ülkeyi siyasi krize sürüklemişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sırbistan#Milorad Dodik#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele