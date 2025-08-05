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Sırp bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi: 'Durumu oldukça ciddi'

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#Beyin Kanaması#Sırp Bakan#Darko Glisic
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 14:01

Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, sabah saatlerinde katıldığı bir TV programında, canlı yayın sırasında beyin kanaması geçirdi. Glisic'in bir süre sonra fenalaşması üzerine canlı yayının kesildiği, bakanın hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Ulusal medyada yer alan haberlerde, Bakan Glisic'in, ülkede yayın yapan Pink televizyonunun başkent Belgrad'daki stüdyosunda çekilen sabah programına katıldığı kaydedildi.

Glisic'in konuk olduğu sabah programında Hırvatistan'daki son gelişmeler ele alınıyordu. Programın sunucuları Dea Durdevic ve Predrag Sarapa, Glisic'in fenalaştığını fark edince "İyi misiniz?" diye sordu.

Sunucular, konuklarının soruya yanıt verememesi üzerine ekrana farklı bir haberin yansıtılmasını isteyerek programa ara verdi. Glisic'in fenalaşması üzerine kanala ambulans çağırıldığı ve bakanın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Sırp bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi: Durumu oldukça ciddi

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CUMHURBAŞKANI VUCİC'TEN ZİYARET

Informer Dragan gazetesinin haberine göre, Bakan Glisic'in sağlık durumu kritik seviyede. Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Vucicevic, "Şu an hastanede yoğun bakımda bulunuyor ve doktorlar hayatını kurtarmak için mücadele ediyor. Bilinci kapalı durumda. Ambulans zamanında geldi ve ilk tedavileri yapıldı. Kendisi sadece Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yakın arkadaşı değil, aynı zamanda en önemli yardımcılarından biri. Ülkemizin en değerli politikacılarından olan bu mükemmel insan için Cumhurbaşkanı'nın hastaneye gittiğini ya da yolda olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sırp bakan canlı yayında beyin kanaması geçirdi: Durumu oldukça ciddi

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ ANLAŞILDI

Glisic'in durumuna ilişkin açıklama yapan Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, "Televizyon programında fenalaşan Glisic, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Glisic'in durumu oldukça ciddi" dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Darko, sağlam dur. Vazgeçmek yok" ifadelerine yer verdi.

Sırbistan hükümetinde Mayıs 2024'ten bu yana Kamu Yatırımları Bakanı olarak görev yapan Glisic'in, 28 Mayıs 1973 doğumlu olduğu belirtildi.

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#Beyin Kanaması#Sırp Bakan#Darko Glisic

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