Şirketin 'ateşte yürüme' etkinliği feci sonlandı! 31 kişi yaralandı...

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İsviçre'nin Zürih kentinde yer alan 'Goldbach' isimli reklam ve pazarlama şirketi çalışanları için sıra dışı bir etkinlik düzenlemek istedi.

"ATEŞTE YÜRÜME ETKİNLİĞİ"

Şirketin CEO'su Michi Frank, Çarşamba sabahı çalışanlarına gönüllü bir 'ateşte yürüme etkinliği' düzenleneceğini belirten bir mail attı.

Mailde etkinliğin gönüllü olduğu vurgulanırken "Uygun hazırlıklar yapıldıktan sonra katılımcılar yanan kömür parçalarının üzerinde yürüyecektir" ifadeleri yer aldı.

31 KİŞİ YARALANDI, 13 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Şirket çalışanları için başta ilginç görünen bu etkinlik maalesef büyük bir fiyasko ile sonuçlandı.

150 çalışanın katıldığı etkinlikte 31 kişi kızgın kömür parçalarının üzerinde yürürken yaralandı. Yaralananların 13'ü durumunun ağır olması nedeni ile hastaneye kaldırıldı. Kalan yaralılar olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından tedavi edildi.

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POLİS, 10 AMBULANS VE 2 ACİL SAĞLIK EKİBİ BÖLGEYE GELDİ

Ateşte yürüyenler yanıklardan kaynaklanan ağrıları ilk başta hissetmedi ancak kısa bir sonra durumu anlayıp acil servisten yardım istediler. Olay yerine polis, 10 ambulans, bir büyük kurtarma aracı ve 2 acil sağlık ekibi geldi.



Polis olay yerindeki delilleri topladı ve soruşturma başlattı. Olay yerindeki memurlardan biri çalışanların bir kaç metre uzunluğundaki yerin başından sonuna kadar yürüdüklerini açıkladı.

Etkinliğin gerçekleştiği yeri ziyaret eden gazeteciler ise bölgede sadece yanmış közün kaldığını belirtti.

"KİMSEYİ ZORLMADIK"

Olayın duyulmasının ardından şirketin sözcüsü etkinliğin gönüllü olduğunu ve hiç kimsenin yürüyüşe zorlanmadığını belirtti. Şirketin CEO'su Michi Frank ise çalışanlarına her türlü desteğin verileceğini belirterek geçmiş olsun dileklerini iletti.

KURUMSAL EKİP KURMA ÇABASI MI?

Şirketin bazı çalışanlarının bandajlı ayaklarını sosyal medyadan paylaşırken, İngiliz Telegraph Gazetesi söz konusu etkinliğin şirketin kuracağı kurumsal ekip için yapılan bir alıştırma olduğunu iddia etti.

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DEMİR ÇAĞIN SOSYAL UYUM RİTÜELİ

Sıcak kömürler ya da köz üzerinde yürüyerek yapılan 'ateş yürüyüşü' bazı kültürlerde önemli geçit törenlerinde cesaret ve inancı göstermek için yapılır. Ritüelin en eski referansı Hindistan'daki Demir Çağı'na kadar uzanır.

Uzmanların açıklamalarına göre normal şartlar altında 'ateş yürüyüşü' bir zarar almadan tamamlanabilir. Çünkü zayıf ısı iletkenleri olan közlerle sadece kısa süreli bir temas söz konusudur.

Teorisyenler, 'ateş yürüyüşünün' derin bir sosyal uyum ihtiyacına işaret ettiği ve onu gerçekleştirenler arasında bir birliktelik ve kolektif kimlik duygusu yarattığı için devam ettiğine inanıyor.

Ritüel popüler hale geldiği Fiji adalarında, Yunanistan ve Bulgaristan'ın bazı bölgelerinde Doğu Ortodoks Hıristiyanları tarafından hala uygulanıyor.