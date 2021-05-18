Şirket içi aşk istifa ettirdi

Dünya’nın en zengin kişilerinden Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in özel hayatı gündemden düşmüyor. Amerikan Wall Street Journal’ın haberine göre Bill Gates’in 20 yıl önce bir kadın çalışanıyla ilişkisi vardı ve söz konusu yasak aşkıyla ilgili şirkette inceleme başlatılması üzerine ünlü milyarder, geçen yıl yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Habere göre, Bill Gates’in ilişki yaşadığı iddia edilen kadın, tüm dünyada ünlü isimlerin gerçekleştirdiği taciz ve tecavüzleri ifşa eden ‘Me too’ (Ben de) hareketinden esinlenerek Melinda Gates’in okuması ricasıyla şirkete bir mektup yolladı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Şirket de bağımsız bir hukuk şirketi aracılığıyla konuyla ilgili inceleme başlattı. İddiaya göre, Bill Gates ile Microsoft’ta mühendis olarak görev yapan kadın çalışanı arasındaki ilişki yıllarca devam etti. Bill Gates de inceleme başlatılınca yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Sözcüsü, Bill Gates’in kararının mevzu bahis ilişki ile alakalı olmadığını duyurdu.

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