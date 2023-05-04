Sırbistan'ı sarsan katliamda kan donduran detaylar! Öldürülecekler listesi hazırlamış....

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Sırbistan’da başkent Belgrad’daki bir ilkokulda 13 yaşındaki bir öğrencinin dokuz kişiyi öldürdüğü katliama ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı.

ANNE VE BABASI GÖZALTINDA

Vladislav Ribnikar İlkokulu’ndaki saldırıda adı açıklanmayan zanlıdan sonra annesi ve babası da gözaltına alındı.

Babasının ruhsatlı iki tabancasıyla okula gelen çocuğun tarih dersinde önce öğretmeni, sonra da arkadaşlarına ateş açtığı belirtiliyor.



Saldırgan olay yerinden böyle götürüldü

SİLAH ELİNE NASIL GEÇTİ?

Tüm ülkeyi sarsan saldırı nedeniyle üç günlük yas ilan edilirken, şimdi birçok kişi, silahların 13 yaşındaki bir çocuğun eline nasıl geçtiği sorusuna yanıt arıyor.

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Polise göre çocuk silahları babasının para kasasından aldı. Sırbistan’da 18 yaşından büyük olanlar tabanca, av tüfeği ve mermi satın alabiliyor.

Mevcut yasalara göre silah alabilmeniz için geçerli bir nedeninizin olması gerekiyor. Ayrıca bir sağlık raporu isteniyor. Silah ruhsatı çıkarıldıktan sonra doktor ruhsat sahibinin sağlığını izlemek ve bir değişiklik olursa rapor etmek zorunda.

2022’de Sırbistan hükümeti, silahların kayıt altına alınabilmesi için bir yasa çıkardı. Henüz bu yasanın nasıl bir etki yarattığıyla ilgili bir veri bulunmuyor.



Polis, çocuğun bu saldırıyı neden gerçekleştirdiğinin hala bilinmediğini söylüyor.14 yaşından küçük olduğu için zanlının bu saldırıyla ilgili bir cezai sorumluluğu olmayacak. Çocuğun bir psikiyatri kliniğine gönderileceği belirtiliyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç dün akşam televizyonda yaptığı bir konuşmada bu saldırıdan sonra cezai ehliyet yaşının 12'ye indirilebileceğini söyledi.



Öğrenciler hayatını kaybeden arkadaşlarına böyle veda ettiler

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'ÖLDÜRÜLECEKLER LİSTESİ' HAZIRLAMIŞ

Saldırıda hayatını kaybeden çocukların çoğunun 13 ya da 14 yaşlarında olduğu açıklandı. Polis, saldırıda yedi kız çocuğuyla bir erkek çocuğunun hayatını kaybettiğini, dört erkek öğrenciyle iki kız öğrencinin de yaralandığını açıkladı.

Polis, yasalar gereği adı açıklanmayan çocuğun saldırıyı bir ay önceden planladığını, öncelikle kimleri vuracağını ve hangi sınıflara gireceğini tespit ettiğini belirtti.



Yerel medyada yer alan bilgilere göre çocuk yakalandığında üzerinde 2 tabanca ve iki molotofkokteyli vardı. Öldürmek istediği çocukların isimleri ve sınıfları ile bir liste hazırlayan çocuk aynı zamanda okul düzeninin de haritasını çıkarmıştı.



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İngiliz Dailymail gazetesi katliamı gerçekleştiren 13 yaşındaki öğrencinin okulda zorbalığa uğramış olabileceğini belirtti ve gencin sosyal medya hesabında silah pozu verdiğini iddia etti.

Gazetenin haberine göre çocuğun babası oğlunun sorunları olduğunu ve sık sık topluma ayak uyduramadığından şikayet ettiğini söyledi.

Gözünü kırpmadan 9 kişiyi öldüren çocuğun matematik alanında ödüller alan 'yıldız bir öğrenci' olduğunu belirten Dailymail gazetesi, gencin katliam planlarını bir ay önceden yaptığını yazdı.



Yüz yıllar boyunca birçok krizin yaşandığı Balkanlar, bir silah deposu gibi. Birçok evde ata yadigarı silahlar var.

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2018’de yayımlanan Küresel Küçük ve Hafif Silahlar Araştırması’na göre, Balkanlar’da vatandaşların elindeki küçük ve hafif silahların sayısı, polis ve askerin elindekilerden dokuz kat fazla.

Sırbistan’da her 100 kişiye neredeyse 40 silah düşüyor.Daha yakın bir zaman önce yayımlanan başka bir rapora göre Karadağ’da bu sayı daha fazla.Karadağ, bireysel silahlanmada Avrupa’da ilk, dünyada ise ABD’nin ardından ikinci sırada.

Ancak Sırbistan’da birçok kişi silahların kendisinin bir sorun olduğunu düşünmüyor.