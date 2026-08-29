×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Sırbistan’dan skandal cenaze kararı! ‘Bosna Kasabı’nı törenle gömecekler

Güncelleme Tarihi:

#Sırbistan#Cenaze#Ratko Mladiç
Sırbistan’dan skandal cenaze kararı ‘Bosna Kasabı’nı törenle gömecekler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 07:00

Sırbistan yönetimi önceki gün Lahey’deki Birleşmiş Milletler’e bağlı gözetim evindeki hücresinde ölen Bosna Kasabı lakaplı savaş suçlusu Ratko Mladiç için skandal bir karar verdi. Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujiç, Srebrenitsa soykırımında yaklaşık 10 bin sivilin öldürülmesinden sorumlu olan Mladiç’in cenazesinin Sırbistan’a nakledilmesinin ardından en üst düzey devlet ve askeri törenle defnedileceğini açıkladı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Mladiç’in ölümünün ardından Bosna Hersek’te bazı Sırp gruplar ise savaş suçlusunu yücelten eylemlerde bulundu. Bosna Savaşı sırasında büyük zulümlerin yaşandığı Zvornik’te yüzlerce kişi bir araya gelerek Sırbistan bayrakları taşıdı ve Mladiç’i öven pankartlar açtı. Srebrenitsa yakınlarındaki Bratunac’ta bir duvara “Hepimiz Mladic’in askerleriyiz” yazılırken, Brcko’daki Sırpların da Mladiç için mum yaktığı bildirildi.

Haberin Devamı

Eylemler bölge ülkelerinin tepkisini çekti. Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Mladiç’in “bir savaş suçlusu olarak öldüğünü” vurgulayarak “bu durumun siyasi olarak göreceli hale getirilmemesi gerektiğini” kaydetti. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman da Mladiç’in Bosna Hersek ve Hırvatistan’da kanlı izler bıraktığını söyledi.

Gözden Kaçmasınİzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve misafirleri ölümden dönmüştü… O yat neden battı, işte o raporİzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli ve misafirleri ölümden dönmüştü… O yat neden battı, işte o raporHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınNihayet Türk dizilerine en üst düzeyde önemNihayet Türk dizilerine en üst düzeyde önemHaberi görüntüle

Mladiç, Srebrenitsa soykırımındaki rolü nedeniyle savaş suçlusu olarak hüküm giymişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sırbistan#Cenaze#Ratko Mladiç

BAKMADAN GEÇME!