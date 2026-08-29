Sırbistan’dan skandal cenaze kararı! ‘Bosna Kasabı’nı törenle gömecekler

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Mladiç’in ölümünün ardından Bosna Hersek’te bazı Sırp gruplar ise savaş suçlusunu yücelten eylemlerde bulundu. Bosna Savaşı sırasında büyük zulümlerin yaşandığı Zvornik’te yüzlerce kişi bir araya gelerek Sırbistan bayrakları taşıdı ve Mladiç’i öven pankartlar açtı. Srebrenitsa yakınlarındaki Bratunac’ta bir duvara “Hepimiz Mladic’in askerleriyiz” yazılırken, Brcko’daki Sırpların da Mladiç için mum yaktığı bildirildi.

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Eylemler bölge ülkelerinin tepkisini çekti. Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, Mladiç’in “bir savaş suçlusu olarak öldüğünü” vurgulayarak “bu durumun siyasi olarak göreceli hale getirilmemesi gerektiğini” kaydetti. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman da Mladiç’in Bosna Hersek ve Hırvatistan’da kanlı izler bıraktığını söyledi.

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Mladiç, Srebrenitsa soykırımındaki rolü nedeniyle savaş suçlusu olarak hüküm giymişti.