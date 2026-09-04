Sırbistan'da skandal! 'Bosna Kasabı' Ratko Mladiç'e devlet töreni

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Bosna Hersek'te, 1995 yılında Sırp Ordusu'nun gerçekleştirdiği Srebrenitsa Soykırımı'ndan suçlu bulunan Bosnalı Sırp eski General Ratko Mladiç'in cenazesi, Hollanda'dan Sırbistan'a devlet uçağıyla taşındı. Oğlu Darko ve Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic eşliğinde ülkeye getirilen Mladiç'in Sırbistan ve Sırp Cumhuriyeti entitesi bayraklarına sarılı tabutu, askeri törenle karşılandı.

Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler'in (BM) Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2017'de soykırımdan suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve uzun süren hastalığının ardından 27 Ağustos'ta ölen "Bosna kasabı" lakaplı Mladiç, havalimanındaki askeri törenin ardından polis eskortuyla Belgrad'daki bir askeri hastaneye götürüldü. Konvoy geçerken otoyol üzerinde ve köprüler üzerinde çoğu genç erkeklerden oluşan onlarca kişinin savaş suçlusu Mladiç'i öven pankartlar açtıkları ve meşaleler yaktıkları görüldü.

Haberin Devamı

Sırbistan'da bazı köprülere Mladiç'i öven pankartlar asıldı. Başkent Belgrad'da "Ebedi şan, general" yazılı bir pankart

HIRVATİSTAN HÜKÜMETİ, SIRBİSTAN'IN AB'YE ÜYELİĞİNİ BLOKE EDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Sırbistan Adalet Bakanı Nenad Vujic, 7 Eylül Pazartesi günü toprağa verilmesi planlanan Mladiç'in askeri ve devlet töreniyle defnedileceğini açıklamıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise törenin "Mladiç'in ailesinin isteklerine uygun" olacağını söylemekle yetinmişti. Hırvatistan hükümeti, Mladiç'in devlet töreniyle gömülmesi halinde Sırbistan'ın AB'ye üyeliğini bloke edeceğini açıklamıştı.

Haberin Devamı

Belgrad'daki köprülere asılan bir başka pankartta, "Evine hoş geldin, general" yazıyor.

MLADİÇ'İN DEVLET TÖRENİYLE DEFNEDİLMESİ PLANLARI AB'DE TEPKİLERE NEDEN OLMUŞTU

Savaş döneminde Müslüman Boşnaklar ve Katolik Hırvatlara yönelik savaş suçlarının başlıca sorumluları arasında yer alan Mladiç'in devlet töreniyle defnedilmesi planları, Bosna Hersek'in yanı sıra Hırvatistan ve Avrupa Birliği'nde tepkilere neden olmuştu. Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın savaş suçlusu Mladiç için en üst düzey devlet ve askeri törenle cenaze düzenlemesi halinde Avrupa Birliği'nin (AB) kapılarının Sırbistan'a kapanacağını söylemişti.

Haberin Devamı

AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos da bu planları eleştirerek, "Savaş suçlularının yüceltilmesi, temel Avrupa değerlerine aykırıdır. AB'de ve birliğe üye olmayı hedefleyen ülkelerde buna yer yoktur" demişti.

Bosna Sırplarının lideri Milorad Dodik, Banja Luka'da Mladiç için düzenlenen anma törenine katıldı.

BELÇİKA'DAN SERT TEPKİ: 'HÜKÜM GİYMİŞ BİR SAVAŞ SUÇLUSU'

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, Sırbistan'ın Mladic'e üst düzey cenaze töreni düzenleme kararını şiddetle kınadığını bildirdi. Prevot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Mladic'in hüküm giymiş bir savaş suçlusu olduğunun altını çizdi. Prevot, bunun Sırbistan’ı insan onuruna saygı, insan hakları ve cezasızlıkla mücadele gibi Avrupa Birliği'nin temel değerlerinden uzaklaştıran bir adım olduğunu belirterek, aynı zamanda AB üyeliğine aday bir ülkeden beklenenlerin tam tersi bir yönde ilerleme olduğunu değerlendirdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Meloni rekor kırdı: Son 80 yılın en uzun ömürlüsü Haberi görüntüle

Mladic'in savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçlarından mahkum edildiğini kaydeden Prevot, şu ifadeleri kullandı:

"Mladic, başta Srebrenitsa soykırımı olmak üzere, Avrupa tarihinin en korkunç vahşetlerinden bazılarının sembol isimlerinden biridir. Cenazesi için bu tür onurlandırmaların yapılması, mağdurlara ve ailelerine karşı utanç verici ve saygısızca bir davranıştır. Bu eylemi en güçlü ifadelerle kınıyorum ve bu mesajı bu sabah Avrupa işlerinden sorumlu Sırp mevkidaşıma da ilettim."

Sırbistan, sağlık sorunları yaşayan 84 yaşındaki Mladic'in insanlığa karşı suçlar nedeniyle müebbet hapis cezası çektiği Hollanda'nın Lahey kentindeki cezaevinde 27 Ağustos'ta ölmesinin ardından cenaze törenini üst düzeyde düzenleme kararı aldığını duyurmuştu.

Mladiç'in cenazesi devlet konvoyuyla taşındı.

MLADIC 16 YIL SIRBİSTAN'DA SAKLANDI

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusu'nda (JNA) aktif görev yaptı. Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi. Yerel bir televizyon programında, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi. Yargılaması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.