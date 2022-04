Sırbistan'da şaşırtan yayın! Cumhurbaşkanı canlı yayında buzdolabından çıktı

3 Nisan'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yeniden yarışacak olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic sıradışı bir seçim kampanyasına imza attı.

SOSYAL MEDYA GÜNLERCE KONUŞTU

Vucic'in seçim kampanyası için çekilen bir reklamda genç bir çiftin mutfağındaki buzdolabından çıkması sosyal medyada geniş ilgi görmüş ve insanlar buzdolaplarını her açtıklarında cumhurbaşkanının çıkmasından endişe ettikleri yönünde şakalar yapmıştı.





Serbian president Aleksandar Vucic is so omnipresent in the national media under his control that people like to say he’s about to pop out of your kitchen fridge.



And now in his latest pre-election video, that's exactly what he's doing:https://t.co/ypfknN4QZi