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Sırbistan'da şaşırtan yayın! Cumhurbaşkanı canlı yayında buzdolabından çıktı

#Aleksandar Vucic#Sırbistan#Seçim
Sırbistanda şaşırtan yayın Cumhurbaşkanı canlı yayında buzdolabından çıktı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, katıldığı bir canlı yayına buzdolabının içinden çıktı. Elinde turşu kavanozu ile seyircilerin arasında beliren Cumhurbaşkanı bu pazar gerçekleşecek seçimler öncesi son kez halka seslendi.

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3 Nisan'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yeniden yarışacak olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic sıradışı bir seçim kampanyasına imza attı.

SOSYAL MEDYA GÜNLERCE KONUŞTU

Vucic'in seçim kampanyası için çekilen bir reklamda genç bir çiftin mutfağındaki buzdolabından çıkması sosyal medyada geniş ilgi görmüş ve insanlar buzdolaplarını her açtıklarında cumhurbaşkanının çıkmasından endişe ettikleri yönünde şakalar yapmıştı.

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CANLI YAYINDA BUZDOLABINDAN ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Vucic kampanyasının finalini de en az çekilen reklam kadar çarpıcı bir hale getirmeyi başardı. Pink TV'deki bir televizyon programına katılan Cumhurbaşkanı adayı stüdyodaki seyircilerin arasına elinde bir turşu kavanozu ile buzdolabının içinden çıkmayı tercih etti.

İNSANLAR BENDEN O KADAR SIKILDI Kİ, DOLAPLARINDAN ÇIKACAĞIMI ZANNEDİYORLAR

Seyirci karşısına "İcraatlar konuşuyor" isimli seçim şarkısı eşliğinde çıkan Vucic, sosyal medyadaki şakalara göndermede bulunarak "Herkes benden öyle sıkıldı ki ne zaman buzdolabını açsalar içinden ben çıkacağım zannediyorlar." dedi.

SIRBİSTAN'IN SAVAŞ KORKUSU YOK

Gece yarısı başlayacak seçim yasakları öncesi seçmeni ile son kez buluşan Vucic'e stüdyoda halk müziği yıldızları ve diğer tanınmış halk figürleri eşlik etti.

Vucic, canlı yayında yaptığı konuşmada kampanya sırasında söylediklerini yineledi ve Sırbistan'ın güvenli bir ülke olduğunu, savaş ve kriz korkusu olmadığını belirtti.

Sırbistanda şaşırtan yayın Cumhurbaşkanı canlı yayında buzdolabından çıktı

SEÇİMİN GÖZDESİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

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Seçimin gözdesi olarak gösterilen Vucic, Pazar günü en ciddi rakibi emekli general Zdravko Ponos ile birlikte yedi adayla daha yarışacak.

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