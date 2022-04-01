Sırbistan'da şaşırtan yayın! Cumhurbaşkanı canlı yayında buzdolabından çıktı

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3 Nisan'da gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yeniden yarışacak olan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic sıradışı bir seçim kampanyasına imza attı.

SOSYAL MEDYA GÜNLERCE KONUŞTU

Vucic'in seçim kampanyası için çekilen bir reklamda genç bir çiftin mutfağındaki buzdolabından çıkması sosyal medyada geniş ilgi görmüş ve insanlar buzdolaplarını her açtıklarında cumhurbaşkanının çıkmasından endişe ettikleri yönünde şakalar yapmıştı.





Serbian president Aleksandar Vucic is so omnipresent in the national media under his control that people like to say he’s about to pop out of your kitchen fridge.



And now in his latest pre-election video, that's exactly what he's doing:https://t.co/ypfknN4QZi — Vukša (@whitemonkey) March 16, 2022

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CANLI YAYINDA BUZDOLABINDAN ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Vucic kampanyasının finalini de en az çekilen reklam kadar çarpıcı bir hale getirmeyi başardı. Pink TV'deki bir televizyon programına katılan Cumhurbaşkanı adayı stüdyodaki seyircilerin arasına elinde bir turşu kavanozu ile buzdolabının içinden çıkmayı tercih etti.

İNSANLAR BENDEN O KADAR SIKILDI Kİ, DOLAPLARINDAN ÇIKACAĞIMI ZANNEDİYORLAR

Seyirci karşısına "İcraatlar konuşuyor" isimli seçim şarkısı eşliğinde çıkan Vucic, sosyal medyadaki şakalara göndermede bulunarak "Herkes benden öyle sıkıldı ki ne zaman buzdolabını açsalar içinden ben çıkacağım zannediyorlar." dedi.





Jedinstven Aleksandar Vučić pic.twitter.com/LxL1swjaU8 — Hana Pajic (@HanaPajic1) April 1, 2022

SIRBİSTAN'IN SAVAŞ KORKUSU YOK



Gece yarısı başlayacak seçim yasakları öncesi seçmeni ile son kez buluşan Vucic'e stüdyoda halk müziği yıldızları ve diğer tanınmış halk figürleri eşlik etti.

Vucic, canlı yayında yaptığı konuşmada kampanya sırasında söylediklerini yineledi ve Sırbistan'ın güvenli bir ülke olduğunu, savaş ve kriz korkusu olmadığını belirtti.



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Seçimin gözdesi olarak gösterilen Vucic, Pazar günü en ciddi rakibi emekli general Zdravko Ponos ile birlikte yedi adayla daha yarışacak.