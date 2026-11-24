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Kragujevac'daki ortaokulda yanında getirdiği tüfekle insanlara ateş açan 17 yaşındaki lise öğrencisi 2 kişiyi vurdu. Polis, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

Polis, yaralılardan birinin büyük olasılıkla silahla, diğerinin ise kırılan cam nedeniyle yaralandığını belirtti. Olayda hiçbir öğrencinin zarar görmediği kaydedildi. Saldırının nedeni henüz bilinmiyor.

BELGRAD'DA 13 YAŞINDAKİ ÇOCUK OKULUNU HEDEF ALMIŞTI

AFP'nin haberine göre, Sırbistan'da okul saldırıları nadiren görülüyor. Ülkede son olarak 3 Mayıs 2023'te Belgrad'daki bir ilkokulda 13 yaşındaki bir öğrenci, dokuz öğrenci ve bir güvenlik görevlisini öldürmüştü.

Saldırgan, cezai kovuşturma yaşına gelmediği için psikiyatri kurumuna yerleştirilmişti. Saldırganın babası 14 yıl altı ay, annesi ise üç yıla yakın hapis cezasına çarptırılmıştı.