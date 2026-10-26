Sırbistan’da öğrenciler Vucic’i devirdi

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Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in 9 Eylül’de parlamentoyu feshedip erken genel seçim ilan etmesinin ardından dün yapılan genel seçimlerde Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki “Aleksandar Vucic-Birleşmiş Sırbistan” öğrencilere karşı büyük hezimet yaşadı. Vucic’in en büyük rakibi Öğrenci Listesi oyların 52.1’ini alarak parlamentoda 138 sandalye elde ederken, Birleşik Sırbistan 39.3 ile 104 sandalye kazandı. Vucic, henüz sandık çıkış anketleri bile açıklanmamışken yaptığı konuşmada, erken genel seçimi kaybettiklerini duyurdu. Vucic, başkent Belgrad’daki SNS binasında yaptığı konuşmada, “Elimizdeki onaylı verilere göre bu seçimi kaybettik. Öğrenci Listesi kazandı. Onların parlamentoda bizden daha fazla milletvekili olacak” dedi.

Ülkede kayıtlı 6,4 milyondan fazla seçmen, 250 sandalyeli Sırbistan Ulusal Meclisinin yeni üyelerini belirlemek için dün yerel saatle 20.00’ye kadar oy kullandı. Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK) saat 19.00’a kadar katılımın yüzde 67,6 olduğunu açıkladı.