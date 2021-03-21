Sırbistan'da Kovid-19'a karşı aşılananların sayısı 2 milyonu geçti

Balkan bölgesinde aşılama hızında ilk sırada bulunan Sırbistan'da, Kovid-19'a karşı ilk dozun uygulandığı kişi sayısı 2 milyon 163 bine ulaşırken, bunların 858 bininin ikinci dozları aldığı bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerini geride bırakmaya devam eden Sırbistan, nüfusuna oranla aşılanan kişi sayısında İngiltere'nin ardından "Avrupa genelinde ikinci sırada" yer alırken, ikinci dozu alanlarda da "Avrupa'da birinci sırada" bulunuyor.

Sputnik V, Pfizer-BioNTech, Sinopharm ve AstraZeneca aşılarından temin eden Sırbistan'da kitlesel aşılama 19 Ocak'ta, ikinci dozların uygulanması da 22 Şubat'ta başladı.

Teknoloji Bakanı Nenad Popovic, yaptığı açıklamada, salı günü ülkeye 100 bin doz Sputnik V aşısının ulaşacağını bildirdi.

Ayrıca başkent Belgrad'daki fuar alanında kurulan Kovid-19 merkezinde, isteyen herkesin randevu almadan AstraZeneca aşısı olabileceği de duyuruldu.

Sırbistan'da vaka sayılarının artması üzerine, 17-22 Mart'ta yalnızca eczane, fırın ve benzin istasyonlarının çalışmasına karar verilmişti.

Ülkede vaka sayısı 546 bin 896, can kaybı da 4 bin 900 olarak kaydedildi.

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