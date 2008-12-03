Sırbistan'da işten çıkarmalar artıyor

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Gazetelerde çıkan haberlere göre, yeni işten çıkarma dalgası ülkenin orta ve doğu kesimlerindeki sanayi şehirleri Kragujevac, Paracin, Priboj, Krusevac, Leskovac ve Priboj'da oldu.



Bu kentlerde, başta metal ve otomobil sektöründe olmak üzere üretim yüzde 25-30 oranında kesildi. Bölgedeki Ticaret Odası Başkanı Dusan Puaca'nın tahminlerine göre, ülkedeki 51 belediyelikte 43 bin işçi çalıştıran 276 ihracat şirketindeki 25 bin işçinin geleceği tehlikede.



Sendika temsilcileri, dünya ekonomik krizinin işçi çıkararak maliyetleri azaltmanın bahanesi olarak kullanıldığını belirttiler. Resmi veriler, ülkenin orta kesimindeki metal sanayiinde çalışanların yarısından fazlasının ekonomik krizden etkilendiğini gösteriyor.

Son aylardaki işten çıkarma dalgasında birkaç ay içinde 5 bin kişinin işini kaybettiği, gelecek sene ortalarına kadar 7 bin kişinin daha işsiz kalmasının beklendiği belirtiliyor. Nüfusu 7,5 milyon olan Sırbistan'da 800 bin işsiz bulunuyor.