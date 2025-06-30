×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Sırbistan’da erken seçim protestosu… Belgrad’da sokaklar karıştı

Güncelleme Tarihi:

#Sırbistan'da Protesto#Belgrad'da Çatışma#Cumhurbaşkanı Vucic
Sırbistan’da erken seçim protestosu… Belgrad’da sokaklar karıştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2025 07:00

SIRBİSTAN’da öğrencilerin öncülüğünde sekiz ay önce başlayan hükümet karşıtı gösterilerde önceki gün polis ve protestocular arasında çatışma çıktı.

Haberin Devamı

Başkent Belgrad’da 140 bin kişinin katıldığı gösteride Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in istifası ve erken seçim ilan edilmesi talep edildi. Başkentin merkezindeki Slavija Meydanı’nı dolduran büyük kalabalık, “Seçim istiyoruz!” sloganları attı. Göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Polis, sloganlar atan kalabalığa biber gazı ve coplarla müdahale etti. En az sekiz kişi yaralanırken onlarca kişi gözaltına alındı.

‘YABANCI GÜÇLERİN KOMPLOSU’

Gazetecilere açıklama yapan Vucic ise protestocuların erken seçim talebini “hükümeti yıkmak için yabancı güçlerin komplosu” olduğunu savunurken, Instagram hesabından “Sırbistan’ı yıkmak istediler ama başaramadılar” paylaşımı yaptı. Ayrıca, protesto gösterilerinin başlamasından birkaç saat önce Vucic destekçilerinin ülkenin farklı kesimlerinden otobüslerle başkente getirildiği ve mart ayında hükümet destekçilerinin Vucic’in ofisi yakınlarına kurduğu kampa katıldığı bildirildi. Bu bölgede de protestocular ve polis arasında arbede yaşandı.

Haberin Devamı

Sırbistan’da erken seçim protestosu… Belgrad’da sokaklar karıştı

BAŞBAKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Protestolar, geçen kasım ayında Novi Sad kentindeki bir tren istasyonunda çatının çökmesiyle başlamıştı. 16 kişinin hayatını kaybettiği facia, ülkede ihmalkârlık ve yolsuzluk tartışmalarını alevlendirmişti. Olayın ardından öğrenciler üniversiteleri işgal etmiş, ülke çapında protesto eylemleri başlatmıştı. Yoğun gösterilerin ardından Başbakan Milos Vucevic geçen ocak ayında istifa etmişti.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sırbistan'da Protesto#Belgrad'da Çatışma#Cumhurbaşkanı Vucic

BAKMADAN GEÇME!