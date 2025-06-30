Sırbistan’da erken seçim protestosu… Belgrad’da sokaklar karıştı

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Başkent Belgrad’da 140 bin kişinin katıldığı gösteride Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in istifası ve erken seçim ilan edilmesi talep edildi. Başkentin merkezindeki Slavija Meydanı’nı dolduran büyük kalabalık, “Seçim istiyoruz!” sloganları attı. Göstericiler ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Polis, sloganlar atan kalabalığa biber gazı ve coplarla müdahale etti. En az sekiz kişi yaralanırken onlarca kişi gözaltına alındı.

‘YABANCI GÜÇLERİN KOMPLOSU’

Gazetecilere açıklama yapan Vucic ise protestocuların erken seçim talebini “hükümeti yıkmak için yabancı güçlerin komplosu” olduğunu savunurken, Instagram hesabından “Sırbistan’ı yıkmak istediler ama başaramadılar” paylaşımı yaptı. Ayrıca, protesto gösterilerinin başlamasından birkaç saat önce Vucic destekçilerinin ülkenin farklı kesimlerinden otobüslerle başkente getirildiği ve mart ayında hükümet destekçilerinin Vucic’in ofisi yakınlarına kurduğu kampa katıldığı bildirildi. Bu bölgede de protestocular ve polis arasında arbede yaşandı.

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BAŞBAKAN İSTİFA ETMİŞTİ

Protestolar, geçen kasım ayında Novi Sad kentindeki bir tren istasyonunda çatının çökmesiyle başlamıştı. 16 kişinin hayatını kaybettiği facia, ülkede ihmalkârlık ve yolsuzluk tartışmalarını alevlendirmişti. Olayın ardından öğrenciler üniversiteleri işgal etmiş, ülke çapında protesto eylemleri başlatmıştı. Yoğun gösterilerin ardından Başbakan Milos Vucevic geçen ocak ayında istifa etmişti.