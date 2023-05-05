Sırbistan'da bir silahlı saldırı daha: 8 can kaybı, 13 yaralı

AFP
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 06:06
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Sırbistan'da ilkokulda gerçekleşen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıdan 1 gün sonra yeni bir silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi de yaralandı.
Sırbistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mladenovac'ta, otomatik tüfeği bulunan saldırganın, seyir halindeki araçtan etrafa ateş açması sonucu, ilk belirlemelere göre, 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.