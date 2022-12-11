Sırbistan ve Kosova savaşın eşiğinde

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Batılı devletlerin desteklediği 2008 yılında Sırbistan’dan ayrılan Kosova ile Rusya’nın desteklediği Sırbistan arasındaki son gerilim ekim ayında patlak verdi. Bağımsızlığı birçok ülke tarafından tanınan Kosova, üç ay önce Kosova’daki Sırp azınlığın yoğun yaşadığı Mitroviça bölgesinde Sırbistan devletine ait araç plakalarının kullanılmayacağı kararı aldı. Uygulamayı ihlal edenlere 150 Euro para cezası ve 21 Nisan 2023 tarihinden itibaren araçlarına el konulacağı duyuruldu.

BELGRAD TEPKİLİ

Yerel Sırplar tepki olarak Kosova meclisinden çekilme kararı aldı. Sırpların yaşadığı dört şehir ve kasabanın belediye başkanları da görevlerinden istifa etti. Sırpların yerel yönetimleri bloke eden hamlesine karşılık Priştine yeni yerel seçim kararı aldı. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Mitroviça bölgesine sayıları 300 kadar çevik polis kuvveti gönderilmesini onayladı. Karar Sırbistan’ı küplere bindirdi.

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GERİLİM YÜKSELDİ

1999’da iki yıl süren savaşın ardından yapılan barış anlaşmasına atıfta bulunan Belgrad, Kosova’ya asker gönderme hakkı bulunduğunu öne sürdü. Sırbistan Başbakanı Ana Bırnabiç, Kosova’ya asayişi sağlamak için bin kadar asker gönderme hazırlığı yaptıklarını duyurdu.

SEÇİMLERE ERTELEME

Dün de Kosova’nın kuzeyinde yüzlerce yerel Sırp kamyonlarla Sırbistan sınırına giden iki ana yolu kapatırken, kalabalığın Sırp bir polis memurunun geçtiğimiz günlerde Kosovalı polislere yönelik saldırı şüphesiyle tutuklanmasını protesto ettikleri belirtildi. Protestoların başlamasından sonra Osmani, yerel seçimlerin 23 Nisan’a kadar ertelendiğini açıkladı.