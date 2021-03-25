Sırbistan Sputnik V aşısı üretecek

Sırbistan İnovasyon ve Teknoloji Gelişiminden Sorumlu Devlet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Torlak Viroloji, Aşı ve Serum Enstitüsü arasında "Sputnik V" aşısının Sırbistan'da üretilmesine yönelik anlaşmaya varıldı.



Sırbistan söz konusu aşıyı üretecek ilk Güney Avrupa ülkesi oldu. Aşının üretimine mayıs ayında başlanacak.



Bakan Nenad Popovic, Sırbistan halkının sağlığını korumak adına verdiği destekten dolayı Rusya'ya teşekkürlerini ileterek Torlak Enstitüsü'nde gerçekleşecek üretimin, Güney Avrupa ülkelerine aşı dağıtımında yeni perspektifler açacağını dile getirdi.



RDIF Başkanı Kirill Dimitriev de Sırbistan'ın "Sputnik V" aşısının kullanımını onaylayan ilk ülkeler arasında yer aldığını anımsatarak aşının Sırbistan'da üretilmesinin lojistik anlamında kolaylık sağlayacağına ve ülkedeki aşılama faaliyetlerini hızlandıracağına işaret etti.



"Sputnik V" aşısının ilk dozları Sırbistan'a 30 Aralık 2020'de ulaşmış, aşılama faaliyetlerine ise 6 Ocak 2021'de başlanmıştı.

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