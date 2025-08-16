Sırbistan sokakları savaş alanına döndü

Haberin Devamı

Önceki gün ülke genelinde yaklaşık 90 ayrı noktada protesto gösterileri düzenlendi. Olayların merkezi haline gelen ülkenin kuzeyindeki Novi Sad kentinde, göstericiler Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’in lideri olduğu Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) binasını basarak camları kırdı. Başkent Belgrad’da ise Vucic destekçileri ile göstericiler arasında havai fişekli çatışma yaşandı. Polis, kalabalığı biber gazı ile dağıttı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda bazı göstericilerin polisler tarafından darp edildiği, muhalefet milletvekillerinden birinin ise başının sargılı olduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Vucic, yaptığı açıklamada protestocuları “ülkeye düşmanlıkla” suçlayarak sert müdahalenin süreceğini söyledi. Resmi verilere göre, son üç günde protestolarda en az 60 sivil ve 16 polis yaralandı.

KASIMDA BAŞLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Vucic’e karşı protestolar, ilk kez geçen yıl kasım ayında Novi Sad’da bulunan tren istasyonunun çatısının çökmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybetmesiyle başlamıştı. Yaşanan olayın arkasında yolsuzluk olduğunu savunan göstericiler, Vucic ve müttefiklerini organize suçla bağlantılı olmak, siyasi rakiplerine karşı şiddet kullanmak ve medya özgürlüğünü bastırmakla suçlayarak aylardır erken seçim talep ediyor. Gerginliklerin tekrar başladığı önceki gün ise Vucic, cumhurbaşkanının da belirleneceği genel seçimlerin planlanandan önce yapılacağını duyurmuştu.