Sırbistan-Kosova geriliminde son durum: ABD'li diplomat bölgeye gitti

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Üst düzey Amerikalı diplomat, Batı Balkanlar'daki görüşmelerine Kosova ile başlayacak. Gezi boyunca kendisine ABD'nin Batı Balkanlar elçisi Gabriel Escobar'ın eşlik etmesi bekleniyor.

Chollet'in Kosova'nın yanı sıra Sırbistan, Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Karadağ, Hırvatistan ve Belçika’yı da ziyaret edeceği kaydedildi. Kosova-Sırbistan diyaloğunun yoğunlaşması ve iki devlet arasında kapsamlı bir anlaşmanın imzalanması beklenenler arasında.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic iki gün önce Belgrad'da düzenlediği son basın toplantısında Sırbistan’a uluslararası camianın gerekli yanıtı vermesini istemişti.

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SIRP SAVUNMA BAKANI VUCEVİC: BİRKAÇ TARAFIN İRADESİ GEREKİYOR

Savunma Bakanı Milos Vucevic bu sabah yaptığı açıklamada,Sırbistan'ın tüm vatandaşlarının egemenliğini ve güvenliğini diyalog yolu ile koruyacağını ancak bunun için birkaç tarafın iradesine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Tırmanmayı önlemek için siyasi bir anlaşmaya varmak istediklerini söyleyen Vucevic,

"Bunun için birkaç tarafın iradesi gerekiyor. Belgrad ile Priştine arasındaki diyaloğun moderatörleri genellikle Priştine'nin tarafında. Durum gergin, çok gergin, Kosova'da kışkırtıcı bir atmosfer var." diye konuştu.

BARİKATLAR KALDIRILMADI

Kosova'nın kuzeyindeki Sırplar Metohija bölgesinde kurulan barikatlar başında hala bekliyorlar.

Kosova ve Metohija'nın kuzeyindeki dört belediyede ilk ve orta dereceli okullar ikinci bir duyuruya kadar tatil edildi.

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PROPAGANDA İDDİASI

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Petar Petkovic’de, erken saatlerde duruma dair açıklamalarda bulunarak, RTS, KFOR ve EULEX'e yönelik olası saldırı haberlerinin Priştine propagandası olduğunu, bunun Sırp halkını suçlamak ve Kosova'nın kuzeyine daha da yoğun bir şekilde saldırma bahanesi olacağını iddia etti.

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AB’DEN SIRPLARA UYARI

Avrupa Birliği (AB) dış politika sorumlusu Josep Borrell yaptığı açıklamada, AB'nin Kosova'daki Avrupa Birliği Hukukun Üstünlüğü Misyonuna (EULEX) yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceklerinin altını çizmişti.

Borrell Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Barikatlar Kosovalı Sırp gruplar tarafından derhal kaldırılmalıdır. Sükunet yeniden tesis edilmelidir." dedi.