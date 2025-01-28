Sırbistan Başbakanı Vucevic istifa etti

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Sırbistan'da 1 Kasım 2024'te Novi Sad şehrindeki tren garının ana girişinde beton sundurmanın çökmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetmiş, yaşanan olayın ardından geniş çaplı protestolar düzenlenmişti.



Başkent Belgrad'da dün akşam saatlerinde bir kez daha sokaklara dökülen eylemciler başkentin en işlek kavşaklarından birini trafiğe kapattı. Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic yaşananların ardından istifa kararı aldı.



Düzenlediği basın toplantısında istifa kararına ilişkin konuşan Vucevic, istifası ile ülkedeki tansiyonu düşürmeyi amaçladığını ifade ederek, “Hükümet en üst düzeyde sorumluluk göstermek zorunda. Toplumdaki tansiyonu daha fazla yükseltmemek için istifa kararı aldım. Herkesi sükunete ve diyaloğa dönmeye çağırıyorum” dedi.



Novi Sad Belediye Başkanı Milan Djuric'ın de bugün istifa etmesi bekleniyor.