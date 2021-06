Sıradışı bir koalisyon

İsrail’de pazar günü itibariyle 12 yıllık Binyamin Netanyahu iktidarı sona erdi. Son iki yılda tam 4 kez genel seçime gidilen ülkede, nihayet hükümet kurulabildi. Ancak bu öyle yapıda bir hükümet ki hem sağcılar, hem solcular hem de bir Arap partisi ilk kez bir koalisyon hükümeti için bir araya geldi. Cem Yılmaz’ın bir şovunda bahsettiği gibi, “Little little, into the middle” (Ortaya karışık) tarzında bir koalisyon hükümeti bu. İçinde birçok görüşten, dinden, kimlikten kişiler yer alıyor.

HASSAS DENGELER

Birbirinden çok farklı yapıdaki grupların bir araya geldiği hükümet, dolayısıyla hassas dengeler üzerine kurulu. Uzun ömürlü olmayacağı da birçok uzman tarafından öne sürülüyor. Ancak şu bir gerçek ki, İsrail’de yeni bir dönem başladı ve koalisyon bozulup ülke yeniden seçimlere gitse bile artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu yeni dönem ile birlikte, dünya sahnesinde adını daha sık duyacağımız bir dizi siyasi var. Gelin, dünyadan tebrik mesajlarının yağdığı İsrail’in koalisyon hükümetine daha yakından bakalım...

YENİ LİDER BENNETT

Sekiz partinin koalisyonundan oluşan hükümetin başbakanı, aşırı sağcı Yamina (Sağa Doğru) partisinin lideri Naftali Bennett. Merkez parti Yeş Atid (Gelecek Var) lideri Yair Lapid ile birlikte yeni koalisyona öncülük eden Bennett, anlaşma gereği iki yıl süreyle, yani Eylül 2023’e kadar bu görevde kalacak. Sonra da görevi Yair Lapid’e devredecek.

7 SANDALYE İLE BAŞBAKAN

Bennett, aslında seçimden en kârlı çıkanlardan biri oldu. 120 sandalyeli İsrail parlamentosunda (Knesset) sadece 7 sandalyesi bulunan Bennett, önceden Netanyahu’ya yakın duran bir isimdi. Ancak son seçimlerde, ne Netanyahu’ya ne de muhaliflerine bir koalisyon sözü verdi. Ancak en nihayetinde, 7 sandalye ile geldiği mecliste başbakanlık koltuğunu garantiledi.

YENİ BAŞBAKAN NETANYAHU’NUN SAĞ KOLUYDU

* Günlük hayatta dindar Yahudi erkeklerin başlarına takdığı takke benzeri kippa takan ilk İsrail Başbakanı olan Bennett, 49 yaşında ve dört çocuk babası. ABD’de doğan ailesi, onu İsrail’in Hayfa kentinde dünyaya getirmiş. ABD ve İsrail arasında geçen çocukluğunun ardından, askerlik yapmış ve Hebrew Üniversitesi’nde hukuk okumuş. Ardından da özel sektöre adım atmış.

TEKNOLOJİ GİRİŞİMCİSİ

* Bennett, dindar imajına karşılık aslında oldukça seküler olan teknoloji alanında faaliyet gösteren bir girişimci. 1999’da Cyota adlı dolandırıcılık karşıtı bir yazılım şirketine ortak olmuş ve 2005 yılında bunu Amerikalı bir şirkete 145 milyon dolara satmayı başarmış.

* Naftali Bennett’in kendisine, ‘modern, milliyetçi ve dindar bir imaj yarattığı’ belirtiliyor.

* Yahudi yerleşimleri kurulması hareketini desteklese de Tel Aviv’in modern banliyölerinden birinde yaşıyor.

* Filistin’in bağımsızlığına karşı çıkıyor. Batı Şeria ve Kudüs’teki yasadışı Yahudi yerleşimlerini destekliyor.

* Uzun yıllar Netanyahu’nun çok yakınında siyaset yapan Naftali Bennett, Netanyahu’nun Ortadoğu’ya yönelik agresif politikasını paylaşıyordu. Ancak ikilinin arası, İsrail basınına esrarengiz bir şekilde sızan ve Sara Netanyahu’nun, eşi Binyamin Netanyahu’nun yakın çevresi ve kararları üzerinde çok etkin olduğu yönündeki haberler üzerine açıldı.

İSRAİL SOKAKLARINDA KUTLAMA

Netanyahu döneminin sona ermesi İsrail sokaklarında toplanan binlerce kişi tarafından kutlandı. Başkent Tel Aviv’deki meydanlarda toplanan koalisyon destekçileri, “Bu ülke bizim, Netanyahu gitti” diye sloganlar attı.







