Sıradan Ukraynalı: Bu teslim olmaktır

Haberin Devamı

RUSYA’nın Ukrayna’nın doğusuna yönelik 2022 yılında başlattığı savaş nedeniyle ülkenin enerji altyapısı yaklaşık yüzde 60 zarar görmüş durumda. Rusya’nın yokluğa mahkûm ettiği Ukraynalılar elektrik ve sıcak su kesintilerine karşı gaz lambası, jeneratör ve powerbank gibi alternatiflere yöneliyor.

SAVAŞIN RUTİNİ

Rusya’nın neredeyse her gün dron ve füze saldırısına uğrayan başkent Kiev’de sade vatandaş, savaşın yarattığı yokluk ortamına ayak uydurmaya çalışıyor. AFP’ye göre Ukraynalıların sabah üç rutin haberi var. Savaşta ölenler için bir dakikalık saygı duruşunu haber veren telefon alarmı. Rusya’nın gece kaç dron ve füzeyle saldırdığına dair haber ve enerji tedarikçisi Ukrenergo’nun saldırılar neticesinde hangi bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacağına dair duyuru. Başkent Kiev’de yaşayan Volodimir (66) ve eşi Tetiana (64), elektrik kesintileri nedeniyle gece duş aldıklarını, gece çamaşır yıkadıklarını ve bataryaları gece şarj ettiklerini anlatıyor. Elektrik olmadığında tıpkı eski zamanlardaki gibi gaz lambası yaktıklarını da söylüyorlar. Volodimir, terasa koyduğu gaz ocağı ve yığdığı odunlarla da ekstra tedbir almış. “Eğer gaz olmazsa, odunları yakarız” diyor.

Haberin Devamı

KAPİTÜLASYON BU

ABD, Ukrayna’ya 28 maddelik Rusya lehinde planı kabul etmeye zorlarken Ukraynalılar önlerine uzatılan planı kapitülasyon olarak niteliyor. Rusya, Ukrayna’nın batısındaki Ternopil kentine haftaiçi saldırı düzenlemiş ve 31 kişi hayatını kaybetmişti. Amerikan New York Times gazetesine konuşan yerel askeri yönetimin başı Viacheslav Nehoda, “Sözlerim tükendi, çünkü bu, sivilleri yok eden, insanları öldüren bir düşmana teslim olma önerisidir” diyerek tepki gösteriyor. Ayrıca Ukraynalılar, Rusya’nın herhangi bir anlaşmaya uymayacağı görüşünde. Kiev’den 61 yaşındaki Leonid Komsky, “Ne yazık ki tarihi çok iyi biliyorum” diyor. Hem kentlerde hem de cephede insanların yorgun düşmüş olduğunu belirten Komsky, “Ukrayna için bu, ‘olmak ya da olmamak’ meselesi. Ayakta ölmek, daha sonra köle olarak ölmekten daha iyidir” diyor.

Haberin Devamı

Ukraynalı esir yakınları dün başkent Kiev’deki Bağımsızlık Meydanı’nda gösteri düzenledi.