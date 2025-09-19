Sıradan İsraillilere göre Gazze’de ‘masum’ yok… Tel Aviv’de parti, Gazze’de soykırım

Haberin Devamı

İSRAİL, Gazze Şeridi’ne yönelik yaklaşık iki yıldır uyguladığı işgal ve soykırım sebebiyle tüm dünyanın tepkisini çekerken İngiliz The Guardian muhabiri Matthew Cassel ,Gazze’ye sadece 60 km mesafede bulunan Tel Aviv’de plajları gezerek halkla konuştu. Mikrofon uzatılan sıradan İsraillilerin, açlıktan ölümlerin devam ettiği, resmi kayıtlara göre çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 66 bin sivilin katledildiği Gazze’de Filistinlilerin maruz kaldığı zulmü haklı görmesi izleyiciler üzerinde şok etkisi yarattı.

HAKLI GÖRÜYORLAR

Tel Aviv’de her şey normal görünüyor, insanlar plajda eğleniyor, pazarlarda alışveriş yapıyor. Ancak sadece bir saatlik mesafede, Gazze Şeridi’nde hayat neredeyse durma noktasına gelmiş durumda. Plajda eğlenen genç bir erkek, farklı ülkelerdeki insanların İsrail hakkında ne düşündüğünü umursamadıklarını, şu anda plajda vakit geçirebiliyorlarsa bunu İsrail ordusuna borçlu olduklarını söylerken güneşlenen orta yaşlı bir kadın ise her şeyin Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısıyla başladığını ima ederek, “Saldırı sonrası herkes çok üzüldüğünü söylüyordu ama hepsi unutuldu. Neden Gazze’de savaşmaya başladığımızı unuttular” ifadelerini kullanıyor.

ZULME İNANMIYORLAR

Plajdan pazara geçen İngiliz muhabir, müşteri bir kadına Gazze durumun kendisini endişelendirip endişelendirmediğini sorduğunda ise Gazze’den gelen görüntülerin büyük çoğunluğunun sahte olduğuna dair bir yanıt alıyor. İsrailli kadın, öldürülen insanların fotoğraf ve videolarını, Hollywood’a gönderme yaparak “Gazze-wood’ olarak niteliyor. 19 yaşında ve iki ay sonra orduya katılacağını söyleyen genç bir erkek satıcı ise Gazze’de masum erkek, kadın ve çocukların olduğuna dair sözlerin bir palavra olduğunu iddia ediyor “Herkes 7 Ekim’e katıldı. Bunu görmezden gelemezsiniz. Orada masum yok. Gazze’de kadınlar ve çocuklar bile masum değil. Çocuklar da büyüyünce terörist olacak” diye konuşuyor.

EMPATİ KURMUYORLAR

Pazarın ardından soluğu hükümet ve savaş karşıtı gösterilerde alan muhabir, burada yaptığı röportajlarda Filistinli siviller ile empati kuran sadece bir İsrailliye rast geliyor. Orta yaşlı kadın bir protestocu Filistin konusunda takındıkları tavır sebebiyle Avrupalıları eleştirirken, diğer bir kişi sadece İsrailli rehinelerin eve dönmelerini önemsediklerini belirtiyor. Üzerinde ‘Filistinlilerin Hayatları da Önemlidir’ tişörtü bulunan bir gösterici ise İsrail toplumunun Batılı ülkelerin İsrail hakkında ne düşündüğünü, İsrail ordusunun Gazze’de ne yaptığından çok daha fazla önemsediğini vurguluyor. Tel Aviv’deki turunu gece kulübünde sonlandıran İngiliz muhabir, burada Gazze’den yeni dönmüş bir genç İsrailli erkekle tanışıyor. İsrailli, Gazze’den Tel Aviv’e dönmeyi ‘derin bir nefes’ almaya benzetiyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

The Guardian’ın röportaj serisi, YouTube’da henüz bir milyon kez izlenmişken, paylaşılan kısa görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bazı yorumcular “İnsanlar, Nazilerin bir toplama kampının hemen yanında nasıl parti verip eğlenebildiklerini merak ediyorlardı. İsrail sahillerinden gelen görüntüler, tam da bunu anlatıyor” derken diğer bir izleyici ise “Gazze’de hiç kimsenin masum olmadığına içtenlikle inanmaları korkutucu. Kelimenin tam anlamıyla savaş suçlarını itiraf ediyorlar” ifadesini kullandı.

ABD’DEN YİNE VETO

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK), Gazze’de derhal ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım erişimi talep eden yeni bir karar tasarısı oylandı. BMGK’nin 14 üyesinin “evet” oyu kullandığı tasarı, ABD’nin tek oyuyla reddedildi. Hamas, ABD’nin bu vetosuyla, İsrail’in Gazze kentindeki vahşi saldırılarına, öldürme ve aç bırakma politikasına yeşil ışık yaktığını belirterek tepki gösterdi.

‘KAÇ KİŞİ ÖLDÜRDÜM BİLMİYORUM’

İSRAİLLİ Haaretz gazetesi, “Ahlaki yaralanma ve zihinsel zorlanma İsrail askerlerini yıkıyor” başlığıyla sunduğu haberinde çok sayıda askerin ordudan ayrılmak istediğini bildirdi. Bazı askerlerin ise Gazze’deki keyfi öldürmelere artık dayanamadığı ifade edilirken binlerce askerin Gazze’ye dönmemek için geri görevlere geçtiği ya da ordudan ayrıldığı aktarıldı. Yardım tırlarını koruyan Benny isimli keskin nişancı bir askerin “Kedi fare oyunu gibi. Her seferinde farklı yönden gelmeye çalışıyorlar. Komutanlar ‘Onu vur, onu vur’ diye bağırıyor. Her gün 50-60 mermi atıyorum. Kaç kişiyi öldürdüğümü bilmiyorum” dediği aktarılırken aynı askerin “Gecede beş altı kez uyanıyorum. Öldürdüğüm herkesi tekrar görüyorum” sözleri de haberde yer aldı. Yoni isimli bir diğer asker ise Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya bölgesinde öldürdükleri iki Filistinli çocuğun yüzlerini aklından çıkaramadığını söylüyor.

İsrailliler, Gazze’ye 60 km ötedeki Tel Aviv plajlarında eğlenmeye devam ediyor.

Gazze’de çocuklar bir tas çorba için saatlerce bekliyor.