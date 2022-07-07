“Sırada biz varız!” Ukrayna savaşından ilham alan Tayvanlılar eğitime başladı

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Çin'de İkinci Dünya Savaşı'nın ardından çıkan iç savaşta Mao Zedong liderliğindeki Çin Komünist Partisinin (ÇKP) 1949'da iktidarı ele geçirmesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etmesi üzerine Çan Kayşek liderliğindeki Çin Milliyetçi Partisi (Kuomintag) üyeleri, Tayvan'a yerleşip 1912'de kurulan "Çin Cumhuriyeti" iktidarının Ada'da devam ettiğini ileri sürerek bağımsızlık ilan etmişti.

ÇİN VE TAYVAN ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Bu girişim Çin tarafından kabul edilmese de Tayvan temsilcileri, 1971'e kadar Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Çin'i temsil etmişti. 1950'ler ve 1960'larda çok sayıda ülkenin diplomatik ilişki tercihini Çin Cumhuriyeti'nden Çin Halk Cumhuriyeti'ne çevirmesinin ardından, 1971'de BM Genel Kurulunda yapılan oylamada Pekin hükümetinin Çin'in tek meşru temsilcisi kabul edilmesiyle Tayvan'ın uluslararası konumu belirsiz hale gelmişti.

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Tayvan'ın Çin'in toprağı olduğunu savunan Pekin, Tayvan Boğazı'nı da kendi karasuları içinde kabul ediyor. Çin de Tayvan da karşılıklı olarak birbirlerinin karasularını ihlal ediyor ve savaş jetleriyle taciz uçuşları gerçekleştiriyor. Yaklaşık 24 milyon nüfuslu Tayvan'ın kendi anayasası ve demokratik olarak seçilmiş liderleri var. Ülke idari olarak 4 bölge, 5 özel idare ve 17 ilden oluşuyor.

UKRAYNA’DAN İLHAMLA SAVAŞ EĞİTİMİ

Ukrayna'dan ilham alan siviller Tayvan'da kentsel savaş eğitimi alıyor

Askeri kamuflaj giymiş ve saldırı tüfeği hazır durumdaki Yeh adında bir adam Taipei'nin dışındaki bir otoparkta bir aracın arkasından bakıyor, çevresini tarıyor ve ilerlemek için bir işaret bekliyor.

Yeh aslında pazarlama sektöründe çalışıyor ve silahı gerçek değil. Ama hafta sonunu Çin tarafından gerçekleştirilebilecek bir işgalin tehdidi yüzünden ve bu duruma hazırlanmak için bir şehir savaşı atölyesine katılarak geçiriyor.

Eğitim sırasında çağrı işareti "Prof" olan 47 yaşındaki Yeh, oturumlar arasında bir mola sırasında AFP'ye verdiği demeçte, "Rusya-Ukrayna savaşı bu atölyeye gelmemde büyük bir neden" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, şubat ayının sonunda birliklerine Ukrayna'yı işgal etme emri verdiğinde, birçok Tayvanlının en karanlık korkularının canlanmasına sebep oldu.

Kendi kendini yöneten demokrasi, adayı kendi topraklarının bir parçası olarak gören ve bir gün onu almayı taahhüt eden otoriter Çin'in sürekli tehdidi altında yaşıyor.

ARTIK KENDİLERİNE GÜVENİYORLAR

Ancak Ukrayna'daki savaş Tayvanlılara ilham verdi.

Ukrayna güçlerinin direnci bu insanlara, doğru taktiklerle Tayvan'ın da kendisini çok daha güçlü komşusuna karşı savunma şansı bulabileceği umudunu verdi.

Kentsel dövüş kursunun organizatörleri, öğrencilerinin şubat ayından bu yana neredeyse dört katına çıktığını söylüyor. Ayrıca ateşli silahlar ve ilk yardım kurslarına kayıtlarda da artış görüldü.

KRİZ DUYGUSU

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Çin’le ilgili huzursuzluk, Rus işgalinden çok önce Tayvan'da zaten mevcuttu.

Çalıştayları düzenleyen şirketin CEO'su Max Chiang, Çin savaş uçaklarının adanın hava tanımlama bölgesine düzenli olarak girmeye başladığı 2020'den bu yana Tayvan halkı arasında "yüksek bir kriz duygusu" olduğunu söylüyor.

AFP veri tabanına göre, o yıl yaklaşık 380 sorti kaydedildi. 2021'de ise bu sayı iki katından fazla arttı ve durum 2022’de de değişmiş değil.

ABD Savunma Bakanlığı'na göre Çin, Tayvan’ın 88 bin askerine karşı bir milyon askere sahip. Tayvan ise Çin’in 6 bin 300 tankına karşı 800 tank ve bin 600 savaş uçağına karşı sadece 400 savaş uçağına sahip.

Bu da Çin’in askeri anlamda Tayvan’ın çok önünde olduğunu ortaya koyuyor.

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Ancak Ukrayna, bu eşitsizliğin nasıl daha az önemli hale getirileceği konusunda pratik bir plan sağladı ve bu da Tayvan’a ilham oldu.

KENTLİ NÜFUS AVANTAJI

Ukrayna savaşı, şehirlerin kontrolü için savaşmanın, saldıran kuvvetler için ne kadar zor ve maliyetli olabileceğini canlı bir şekilde gösterdi. Tayvan'ın 23 milyonluk nüfusunun çoğu ise kentsel alanlarda yaşıyor.

Yeh ve 15 takım arkadaşı, düşman mevzilerine yapılan saldırıları simüle etmek için harap binaların ve araçların arkasına eğilerek otopark boyunca sendeleyerek sütunlar halinde koşarken, Ukrayna'nın harap olmuş şehirlerinde öğrenilen derslerin bazılarını uygulamaya koymaya çalışıyorlar.

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"En iyi savunma saldırıdır" diye vurguluyor Yeh, parlak yansıtıcı yelek giymiş eğitmenler yakınlarda durup notlar alırken ve ekliyor: "Açıkça söylemek gerekirse, düşmanı yok edin ve düşmanın ilerlemesini durdurun." HALKIN KARARLILIĞI

34 yaşındaki Ruth Lam, otoparkın yanındaki bir depoda ilk kez tabanca ateşlemeyi öğreniyor.

Acil durum araç ışığı üreticisinde çalışan Lam, Avrupalı ​​müşterilerinin çoğunun kendisine Ukrayna'da savaş olmayacağını söylediğini anlatıyor.

Genç kadın "Ama oldu" diyor ve bir silahı nasıl kullanacağını bilmenin, savaş çıkması durumunda kendisini ve ailesini koruyabileceğini umuyor ve arkadaşlarıyla atış talimi yapmaya devam etmeyi planlıyor.

Lam durumu kendi kültüründen bir atasözüyle açıklıyor:

"Yağmur yağmadan şemsiyeni hazırla"

“YAĞMUR YAĞMADAN ŞEMSİYENİ HAZIRLA”

Tayvan’da mayıs ayında yapılan bir ankette, yanıt verenlerin yüzde 61,4'ü bir işgal durumunda silaha sarılmaya istekli olduklarını söyledi.

Tayvan düşünce kuruluşu NextGen Vakfı CEO'su Chen Kuan-ting AFP'ye verdiği demeçte, "Ukrayna halkının saldırganlara karşı savaşma iradesi, Tayvanlıların anavatanlarını koruma kararlılığını artırdı."

Kentsel savaş sınıfına "savaş becerilerini tazelemek" için gelen eski bir paraşütçü olan Lin Ping-yu aynı fikirde.

38 yaşındaki Tayvanlıdiyor.

Pekin'in son birkaç yılda hakimiyetini pekiştirmek için hareket ettiği Hong Kong örneğine atıfta bulunan kursiyerler basitçe ve açıkça şöyle diyor: "Ukrayna’dan sonra sırada Tayvan var."