Sıra onların buluşmasında

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Ukrayna heyetinden Mihail Podolyak, İstanbul görüşmelerinin ardından, “Bugünkü görüşmenin sonuçları liderler seviyesinde bir görüşme yapılması için yeterlidir” diye konuştu. Görüşmelerin yapıcı geçtiğini açıklayan Rusya heyeti, Ukrayna’nın önerilerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e iletecek. İstanbul görüşmesinde ‘anlamlı ilerleme’nin sağlanması üzerine Ukrayna ve Rusya liderlerinin masaya oturabileceği öne sürülürken, buluşma yeri olarak İstanbul’un da adı geçmeye başladı.

UKRAYNA’NIN ÖNERİLERİ

BBC Türkçe’ye göre Ukrayna, Dolmabahçe’deki görüşmede Rusya’ya, askeri ittifaklara katılmayacağı ve tarafsız statüsünü koruyacağı yolunda güvence verdi. Buna karşılık olarak da garantör ülkelerin de (BM Güvenlik Konseyi Daimi üyeleri, Türkiye, Almanya, İsrail, İtalya, Polonya ve Kanada) dahil olduğu aşamalı bir güvenlik yapısı teklif etti.

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Ukrayna heyetinden David Arakhamia, garantör ülkelerin NATO Antlaşması’nın beşinci maddesine benzer şekilde hareket edeceği bir uluslararası güvenlik garantisi yapısı istediklerini belirtti. Bu maddeye göre üye ülkelerden birine saldırı olması durumunda diğer NATO ülkeleri yardım etmeli.

* Kiev yönetimi, Ukrayna’da yabancı ülkelere ait askeri üslerin bulunmamasını kabul etti, Rusya’dan Avrupa Birliği’ne üye olmasına karşı çıkmamasını istedi.

* Ukrayna’nın teklifine göre, Kırım’ın ilhakı üzerindeki müzakereler ancak tam bir ateşkesle başlayacak ve görüşmeler 15 yıla yayılacak.

* Donbas’ın statüsü konusunda ise görüşmeler bizzat Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak. Heyetlerin üzerinde anlaşacağı barış anlaşması Ukrayna’da referandumda oylanacak.

RUS SÖZCÜ: TÜRKİYE’YE MİNNETTARIZ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin Ukrayna krizindeki arabuculuk çabaları için Türkiye’ye minnettar olduğunu söyledi. Basına açıklamalarda bulunan Zaharova, “Rusya-Ukrayna müzakereleri ve krizin çözümünü sağlama konusundaki liderliği” için Türkiye’ye teşekkür etti. Rusya’ya üst üste yaptırım uygulayan Batı’ya kıyasla Türkiye’nin “dengeli ve bağımsız bir pozisyon aldığını”, yaptırımlara katılmadığını, Montrö Sözleşmesi’ne bağlı kaldığını ve hava sahasını Rus havacılığına açık tuttuğunu kaydeden Zaharova, şöyle konuştu: “Rusya, Türkiye’nin Kırım da dahil olmak üzere Ukrayna konusundaki tutumunu paylaşmıyor ve görüşmelerde bunu açıkça dile getirdi. Ancak Türk hükümeti ve Türk halkı, Batı’da histeri halini alan Rus düşmanlığı kampanyasına katılmadı. Türk ortaklarımızın Ukrayna heyetiyle yaptığımız toplantıyı mümkün olduğunca etkili ve verimli hale getirmemize yardımcı olacağını umuyoruz.”