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Sıra dışı önlemler sürüyor! Yoksa Omikron iyi haber mi

#Koroanvirüs#Omikron#DSÖ
Sıra dışı önlemler sürüyor Yoksa Omikron iyi haber mi

İlk Güney Afrika’da keşfedilen, çok fazla mutasyona uğradığı için dünyayı tedirgin eden koronanın Omikron varyantı dünyayı sıra dışı tedbirlere itiyor. Ancak Omikron’un hafif semptomlara yol açtığına dair ilk veriler, ‘Yoksa salgının sonu için iyi haber mi’ sorularına neden oluyor.

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DSÖ ‘YÜKSEK RİSK’ UYARISI YAPTI

Daha önceki varyantlara göre rekor sayıda mutasyon geçiren, İngiltere, Almanya, İtalya, Kanada ve İsrail dahil çok sayıda ülkede görülen yeni varyantın halihazırda daha geniş bir coğrafyada dolaşımda olabileceği endişesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) yeni bir uyarı geldi. Varyantın oluşturduğu riski “çok yüksek” olarak sınıflandıran DSÖ, dünya genelinde vaka sayılarında artış görülebileceğini bildirdi. Varyantın niteliğine ilişkin çalışmaların birkaç hafta içinde tamamlanmasının beklendiğini kaydeden örgüt, ülkeleri vaka artışına karşı önlem almaya çağırdı.

OMİKRON’DA HENÜZ ÖLÜM BİLDİRİLMEDİ

Endişe verici gelişmelerin yanı sıra henüz Omikron kaynaklı ölüm rapor edilmiş değil. Ayrıca uzmanlar semptomların daha hafif olduğunu da belirtiyor. Ülkedeki duruma dair uluslararası basına konuşan Güney Afrikalı doktor Angelique Coetzee, hastalarının hiçbirinin tat ve koku kaybı yaşamadığını, çoğunda yüksek ateş de görülmediğini anlattı. Omikron teşhisli vaka sayısının 100’ü geçtiği ülkede bu kişilerin yarıdan fazlası aşısız olsa da henüz kimse entübe edilmedi. Almanya’da bulaşıcı hastalıklar uzmanı Prof. Karl Lauterbach ise Omikron’un diğer varyantlara göre daha hafif semptom göstermesinin teyit edilmesi halinde, bunun virüsü daha bulaşıcı ama daha az ölümcül yapmış olabileceğini öne sürdü.

BIDEN: PANİĞE GEREK YOK

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ABD Başkanı Joe Biden, “varyasyonun endişe verici olduğunu fakat paniğe gerek olmadığını” söyledi. Beyaz Saray’da Omikron’a dair bilgilendirme toplantısı düzenleyen Biden, ABD’nin varyanta karşı yasaklar ve kapatmalarla değil, aşılarla mücadele edeceğini belirtti. Biden kaos ve kafa karışıklığı yaratmadan hareket edeceklerini vurgulayarak aşı olmayanlara ilk doz, iki dozu olanlara ise hatırlatma dozu olmaları çağrısında bulundu.

UÇAĞA VİRÜS BASKINI

Hollanda’da polis Omikron taşıyıcısı olduğundan şüphelenilen ve karantinadan kaçmaya çalışan çifti yakalamak için uçağa baskın düzenledi. Güney Afrika’dan Hollanda’ya uçan ikili, içlerinden birinin test sonucu pozitif sonuç verince karantinaya alındı. Fakat çift pazar akşamı kaldıkları otelden ayrılarak İspanya’ya uçmaya çalıştı. Durumu fark eden polis, çifti uçakta yakaladı. Hollanda basınına konuşan ve isimleri Carolina Pimenta ve Andres Sanz olarak açıklanan çift, kaçmadıklarını, ikinci testlerinin negatif çıkması üzerine sağlık yetkililerinin “gitmelerinde bir sorun olmadığını söylediklerini” belirttiler.

Sıra dışı önlemler sürüyor Yoksa Omikron iyi haber mi

Koronavirüse yakalandığı için izolasyonda olan Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman (sağda), Petr Fiala’nın (solda) başbakan atamasını şeffaf kabin içinden yaptı.

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KORONALI ATAMA

Ekim ayında rahatsızlandıktan sonra hastaneye kaldırılan, geçen hafta taburcu olduğu gün bu kez koronavirüs testi pozitif çıktığı için hastaneye geri dönen 77 yaşındaki Çek Cumhurbaşkanı Milos Zeman, hastalığı nedeniyle yeni başbakanı şeffaf bir kabin içerisinden atadı. Önceki gün başkent Prag dışındaki Lany Şatosu’ndaki tören salonuna koruyucu elbise giyen yardımcısı tarafından tekerlekli sandalye ile getirilen Zeman, içinde bulunduğu bölmeden eski Eğitim Bakanı, merkez sağ lideri Petr Fiala’yı başbakan olarak atadı. Zeman semptom göstermediğini ve görevine devam edeceğini söylese de genel sağlık durumu tartışma konusu. Ülkede en az bir Omikron vakası görüldü.

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#Koroanvirüs#Omikron#DSÖ

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