Sır perdesi 15 yıl sonra aralandı... Yakayı telefon kayıtları ile ele verdi

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Portekiz'de 2007 yılında kaybolan üç yaşındaki İngiliz Madeleine McCann soruşturması yeni bir gelişmeye sahne oldu.

15 yıldır pek çok gizem barındıran olayı soruşturan ekip kayıp kızın izine hala rastlayabilmiş değil.

Alman polisinin olayın baş şüphelisi olarak adlandırdığı 44 yaşındaki Christian Brueckner'in cep telefonu kayıtları olay ile ilgili gizem perdesini biraz daha araladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, cep telefonu verileri, olayın yaşandığı esnada baş şüphelinin nerede olduğunu ortaya koydu.

'SADECE 5 DAKİKA MESAFEDEYDİ'

Halihazırda cinsel saldırı suçu nedeniyle Almanya'da bir hapishanede bulunan Brueckner'in olayın yaşandığı yerden sadece 5 dakika uzaklıkta olduğu iddia edildi.

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Almanya'da yayınlanan belgeselde bu verilerin baş şüpheli olarak gösterilen Brueckner'ın hakkındaki iddiaları güçlendirdiğinin altı çizildi.

Telegraph'ın haberine göre, belgesel yapımcıları (SAT.1) 'güvenilir bir tanık'a dayandırdıkları bilgiler ışığında Brueckner'in Algarve tatil beldesinde 'tamir çalışması' yürüttüğünü ve bölgeye 'çok aşina' olduğunu iddia ediyor.

SAT.1 sözcüsü yaptığı açıklamada şunları söyledi;

'Maddy kaybolmadan önce, 2007'de üç yaşındaki çocuğun kaybolduğu yerde defalarca onarım çalışması yaptı. Şüphelinin Praia da Luz'daki Ocean Club bölgesine çok aşina olduğunu bulduk.'

Brueckner'in uzun bir süredir iddiaları kesin bir dille reddediyor. Tatil kompleksi ise iddialar hakkında yorum yapmadı.

Brueckner, 2005 yılında Algarve'de 72 yaşındaki ABD'li bir kadına tecavüz etmekten yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

3 DAVANIN DAHA ŞÜPHELİSİ

Polis ayrıca, zanlının üç davadan daha sorunlu olduğu şüphesi ile soruşturmasını sürdürüyor.

Üç yaşındaki İngiliz çocuk, 3 Mayıs 2007'de Portekiz'in Praia da Luz beldesinde kayboldu ve o zamandan beri izine rastlanamadı.

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Kısa sürede dünyanın gündemine oturan ve uzun süre de düşmeyen İngiliz çocuğun hikayesi sayısız kitap ve belgesele konu oldu.