SİPER'in etkisi kıtaları aştı: Avustralya'da mercek altına alındı... 'Türkiye yeni bir döneme giriyor'

Haberin Devamı

Avustralya merkezli analiz platformu Meyka, Türkiye’nin uzun menzilli hava savunma sistemi SİPER-1’in başarılı testinin ardından kapsamlı bir değerlendirme yayımlayarak Türkiye’nin savunma alanındaki yükselişini mercek altına aldı.

Analizde, testin hem “Çelik Kubbe” projesi hem de Türkiye’nin büyüyen savunma sanayisi için kritik bir dönüm noktası olduğu vurgulandı.

“SİPER, ÇELİK KUBBE’NİN OMURGASI”

Analizde Çelik Kubbe, Türkiye’nin hava savunma mimarisini güçlendirmeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir çatı program olarak tanımlandı. SİPER’in başarılı testinin “bu projenin en kritik adımlarından biri yani omurgası” olduğu ifade edildi. Uzun menzilli tehditleri etkisiz hale getirmek için geliştirilen SİPER’in test performansının, teknoloji entegrasyonu ve stratejik öngörü açısından önemli bir eşik oluşturduğu aktarıldı.

Haberin Devamı

Meyka, “Bu başarı Türkiye’nin hava sahasını her türlü hava saldırısına karşı güçlendirdiğini gösteriyor. Aynı zamanda SİPER, Türkiye’nin küresel savunma sahnesinde rekabetçi bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

SAVUNMA SANAYİSİNE ETKİSİ: DIŞA BAĞIMLILIK AZALDI

Analizde, yerli savunma sistemlerinin gelişmesinin Türkiye’nin dışa bağımlılığını azalttığı ve Ankara’nın uluslararası arenadaki pazarlık gücünü artırdığı vurgulandı. Haberde, “Kendi sistemlerini üretebilen bir Türkiye hem askeri hem siyasi anlamda daha güçlü bir konum elde ediyor. Böylelikle yerlilik gücüne güç katıyor” ifadeleri yer aldı.

Siper füzesinin başarıyla tamamlanan testinin ardından savunma sanayisinde ciddi bir ivme oluştuğu, Ar-Ge yatırımlarının arttığı ve yerli inovasyonun hız kazandığı belirtildi. Bu gelişmenin Türkiye’yi küresel savunma pazarında daha görünür bir aktör hâline getirdiği vurgulandı.

20 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA HARCAMASI

Meyka’nın verilerine göre Türkiye’nin savunma harcamalarının yıllık 20 milyar doların üzerinde olduğu hatırlatıldı. SİPER gibi kritik projelerin bu hacmi daha da artırdığı ve sektörün ekonomiye olan katkısını güçlendirdiği ifade edildi. Analizde, “Bu tür gelişmelerin Ar-Ge yatırımlarını artırması, savunma sanayiinde inovasyonun hızlanması ve teknolojik sıçramaların devam etmesi bekleniyor” yorumu yapıldı.

Haberin Devamı

SİPER, İHRACAT İÇİN YENİ BİR KAPI AÇTI

SİPER’in test başarısının uluslararası ihracat açısından büyük bir fırsat sunduğu da değerlendirildi. Güvenlik tehditlerinin arttığı bir dönemde birçok ülkenin ileri savunma sistemlerine yöneldiği belirtilerek Türkiye’nin hem uygun maliyetli hem de yüksek teknolojili çözümler sunarak küresel talebi karşılayabilecek konuma geldiği kaydedildi.

“Böylece Türkiye’nin savunma ürünleri yeni gelir kapıları açabilecek ve ihracat potansiyelini artırabilecek” denildi.

NATO’DA AĞIRLIK, BÖLGESEL CAYDIRICILIK ARTTI

Analizde, SİPER’in yalnızca teknolojik değil, aynı zamanda stratejik bir kazanım olduğu ifade edildi. Uzun menzilli hava savunma kabiliyetinin, Türkiye’nin NATO içindeki ağırlığını artırdığı ve Orta Doğu’da Türkiye’nin caydırıcılığını güçlendirdiği vurgulandı. Bu adımın, Türkiye’nin modern savunma teknolojilerine verdiği önemin somut bir göstergesi olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

“TÜRKİYE SAVUNMADA YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR”

Meyka'nın haberinde, SİPER’in başarısının Türkiye’nin savunma ve ekonomi alanlarında önemli bir sıçrama dönemini temsil ettiği vurgulanarak şu ifadelerle son verildi:

“Giderek büyüyen savunma ekosistemi, Türkiye’nin gelecekte dünyanın önde gelen teknoloji ve savunma tedarikçilerinden biri olabileceğine işaret ediyor.”