Sinvar’ın sağ kolu öldürüldü

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Açıklamaya göre Mushtaha, Hamas’ın siyasi bürosunda güvenlik görevini yürüten Hamas yetkilileri Sameh al-Sirac ve Sami Odeh ile birlikte üç ay önce Gazze Şeridi’nde bir tünelin hedef alındığı saldırıda öldürüldü. Hamas’tan ölümleri doğrulayan bir açıklama gelmedi.

‘ESİRLERLE İLGİLENİYORDU’ İDDİASI

İsrail iddiasına göre Ravni Mushtaha, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın sağ koluydu ve onunla beraber grubun güvenlik mekanizmasının kurulmasında rol aldı. Ordu açıklamasında, “Mushtaha askeri karar toplantılarına katılırken aynı zamanda Hamas’ın Gazze Şeridi’ndeki sivil yönetiminin başındaydı ve esirlerle ilgili konulardan da sorumluydu. Ayrıca daha önce finans işlerine de bakıyordu” denildi.