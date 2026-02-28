Sinsi oyun ortaya çıktı! 'Bölünmüş İran, İsrail'in işine gelir'

Haberin Devamı

ABD ve İsrail, İran’da başkent Tahran başta olmak üzere İsfahan, Kum ve Kerec gibi kritik şehirleri hedef aldı. Öte yandan İran’dan İsrail’e doğru füzeler fırlatıldı. Güvenlik Politikaları Uzmanı Dr. Coşkun Başbuğ, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların olası etkilerini değerlendirdi.

'ALTYAPI YOKSA ÜÇ BEŞ HAVA HAREKATI İLE REJİM YIKILMAZ'

Başbuğ İsrail ve ABD tarafından İran'da amaçlanan rejim değişikliğinin harekatın boyutuna bağlı olacağını ifade etti. Başbuğ sadece hava harekatları ile İran'da rejim değişemeceğini, İsrail ve ABD'nin İran'da çeşitli yapılanmalarının olmasının da gerektiğini kaydetti. Başbuğ "Son açıklamada harekatın işte birkaç gün süreceği ifade ediliyor. Eğer böyleyse buradan bir siyasi sonuç çıkmaz. Eğer İsrail ve ABD'nin İran'da provokatör ajan veya bu tarz bir yapılanması varsa rejimin yıkılmasını da zorlar. Ama eğer içeride bir altyapı karşılığı yoksa lafla veya üç beş hava harekatında rejim yıkılmaz. İran halkında zaten Devrim Muhafızlarına ve kötü ekonomik politikalarına karşı bir tepki var. Dolayısıyla bunların çatışmaya dönüşmesi ancak kendi iç dinamikleriyle olur." dedi.

"İran halkı enteresan bir yapıdır." diyen Güvenlik Politikaları Uzmanı, İran halkının her ne kadar rejimi sevmese de dışarıdan gelecek müdahalelere karşı ülkelerini savunmak için birleşebileceklerini hatırlattı. Başbuğ "İşte Türk'ün özelliğini burada da görüyorsun. Kendi toprakları dışından yapılacak herhangi bir saldırı, bir Irak veya diğer ülkelerdeki gibi değil tam tersi karşılanır ve halk daha azimle savunmaya geçer. Dolayısıyla Amerika sadece bombalamakla veya İsrail'in yaptığı siyaset ile İran'da bir etki üretemez. Onlar da bunu bildiği için zaten sürekli halkı isyana çağırıyor. Ama ben İran halkının böyle durumlarda devleti önceleyeceğini ve böyle bir darbe, ihtilal veya rejim deişikliğine ihtimal vermeyeceğini düşünüyorum.

'BÖLÜNMÜŞ İRAN EN ÇOK İSRAİL'İN İŞİNE GELİR'

Bölünmüş İran'ın İsrail'in çok işine geldiğini belirten Başbuğ "Onun yolu İran'ın doğusundaki Belucistan'dan başlar. Batıda Kürtlerin yaşadığı bölgede de PEJAK ile benzer bir yapılanma var. Bu tür yapıları eyalete çevirip İran'a bağlamak mı var onu göreceğiz." dedi. Başbuğ "Daha önce de belirttiğim gibi İran ve İsrail daha önce ülkemizde var olan FETÖ benzeri terör yapılanmaları ile İran'da harekete geçebilir. Ancak ben şu anda halkın rejime karşı bir isyanda bulunacağını düşünmüyorum" dedi.

Coşkun Başbuğ "Rejim de Pehlevi de Batı'nın oyuncağı zaten." derken hangisinin desteklenirse desteklensin İsrail ve Amerika'nın değerinin üste taşınacağını ifade etti. Başbuğ "Türkiye burada İran halkını sağduyuya davet etti ve taraftarı ikaz etti. Baktığında gerçekten Allah korusun bu savaş bölgeye yayılırsa, Sadece Türkiye, Irak, Afganistan değil, bütün coğrafya çok ciddi sarsıntılar yaşar. Buna Çin ve Rusya da dahil." uyarısında bulundu.

'ŞU ANDA BİR GÖÇ TEHDİDİ YOK'

Türkiye'nin yapması gerekeni yaptığını belirten uzman isim "Savaşın Türkiye'ye etkisi göç konusunda şu an için göç tehdidi yok. İran halkı zaten Van sınır kapısını sık sık kullanıyor. Oradan gerek alışveriş gerek günübirlik ziyaret" birçok konuda Türkiye ile bir temas söz konusunda. Hani bu toplu göçe dönüşür mü? Yani bombalamaların şiddetine bağlı tabii bu. Eğer doz artarsa Türkiye'ye muhakkak bir hareketlenme olacaktır.