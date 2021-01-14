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Dünya
DIŞ HABERLER SERVİSİ
Haber Giriş: 14.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sinovac’tan farklı etkinlik açıklaması

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Sinovac’tan farklı etkinlik açıklaması
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Çin'in CoronaVac aşısının denemelerinde etkinlik oranı Türkiye’de yüzde 91.2, Brezilya’da yüzde 50.38, Endonezya’da yüzde 63 seviyesinde çıkmıştı. Bu fark üzerine Sinovac Biotech şirketinden açıklama yapıldı.

Şirketin CEO’su Yin Weidong, etkinlik seviyesinin düşük çıkmasının sebebinin aşı denemelerinde virüse maruz kalma olasılığı genel popülasyondan çok daha yüksek olan sağlık çalışanlarının yer alması olduğunu söyledi. Weidong, “Üçüncü faz testlerinin sonucu aşının güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamak için yeterlidir” ifadelerini kullandı. Brezilya’daki Butantan Enstitüsü’nden yapılan açıklamada da yüzde 50.38 etkinlik oranının hiçbir tıbbi yardıma ihtiyaç duymayan çok hafif vakaları kapsadığı, buna karşılık aşının hafif vakalarda yüzde 78, ağır ve orta dereceli vakalarda yüzde 100 etkili olduğu belirtildi.

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